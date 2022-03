Nicht nur Anti-Stalking: Die AirTags benötigen auch einen Familien-Modus

Für den anstehenden Start von iOS 15.4 hat Apple einige Verbesserungen für die AirTags angekündigt, um einen besseren Stalking-Schutz zu bieten. Meiner Meinung nach muss sich aber auch etwas in die andere Richtung tun, denn innerhalb einer Familie können die Schutzmaßnahmen durchaus nervig sein.

Mir fallen hier direkt mehrere Beispiele ein. So habe ich bereits von zahlreichen Leserinnen und Lesern gehört, dass sie einen AirTag im Auto versteckt haben. Das kann sich nicht nur als wertvoll erweisen, wenn das Auto tatsächlich gestohlen werden sollte, sondern auch, wenn man sich seinen Parkplatz schlecht merken kann.

Ein Beispiel aus meinem Alltag: Wir haben am Wochenende einen kleinen Spaziergang gemacht und meine Frau hat ihr iPhone zuhause liegen lassen. Es hat nur ein paar Minuten gedauert, bis ich Meldungen ihres Schlüsselbund-AirTags auf meinem iPhone erhalten habe – nur weil wir gemeinsam spazieren gegangen sind.

Welche Gegenstände nutzt ihr in der Familie gemeinsam?

Es gibt sicherlich noch viele weitere Beispiele, bei denen Familien einen Gegenstand gemeinsam nutzen und dieser mit einem AirTag versehen ist. Und genau für diese Zwecke wäre doch die Familienfreigabe perfekt geeignet, um die unnötigen Benachrichtigungen innerhalb der Familie zu vermeiden. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass eine solche Funktion nur schwer zu integrieren wäre.

Ich bin gespannt, ob Apple in den kommenden Monaten auch in diese Richtung denkt. Spätestens mit der Vorstellung von iOS 16 im Sommer dürften wir schlauer sein, ob sich etwas tut. Wie seht ihr die ganze Angelegenheit? Schreibt eure Meinung in die Kommentare!