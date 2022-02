AirTags: So will Apple den Stalking-Schutz verbessern

Mit den AirTags macht Apple eigentlich nichts anders als zahlreiche andere Anbieter zuvor auch: Ein Objekt wird per Bluetooth von der Community aufgespürt. Da allerdings jeder Apple-User automatisch Teil dieser Community ist, funktioniert das aufspüren der AirTags im Vergleich zur Konkurrenz hervorragend gut. Auch das ist ein Grund dafür, warum die AirTags für Dinge genutzt werden, die so eigentlich nicht vorgesehen sind.

„Wir haben auch Berichte über bösartige Nutzung gehört, bei denen versucht worden ist, AirTag für böswillige oder kriminelle Zwecke zu missbrauchen“, schreibt Apple in einer Pressemitteilung. „Wir arbeiten aktiv mit den Strafverfolgungsbehörden an allen Hinweisen rund um AirTag, die wir erhalten haben. Nach unserem Kenntnisstand und nach Gesprächen mit den Strafverfolgungsbehörden sind Vorfälle von Missbrauch mit AirTag selten, dennoch ist jeder Fall ein Fall zu viel. „

Normalerweise melden sich AirTags auf fremden iPhones und mittlerweile auch Android-Geräten mit installierter App, so dass man mitbekommen sollte, wenn man von einem fremden AirTag begleitet wird. Apple will in Zukunft die folgenden Maßnahmen ergreifen, um das Stalking-Problem zu verhindern:

Neue Datenschutzhinweise beim Einrichten von AirTag

Mit einem bevorstehenden Softwareupdate wird jeder User beim erstmaligen Einrichten eines AirTag einen speziellen Hinweis erhalten. Dieser weist explizit darauf hin, dass AirTag dazu gedacht ist, eigene Besitztümer zu lokalisieren; dass die Verwendung von AirTag zum Tracken von Personen ohne Zustimmung in vielen Regionen der Welt eine Straftat ist; dass AirTag so entwickelt worden ist, dass es von möglichen Opfern entdeckt werden kann; und dass die Strafverfolgungsbehörden Informationen zur Identifizierung des Besitzenden eines AirTag anfordern können.

Behebung von Problemen bei Sicherheitshinweisen im Zusammenhang mit AirPods

Wir haben von Nutzerinnen und Nutzern gehört, das sie einen Sicherheitshinweis „Unbekanntes Zubehör erkannt“ erhalten haben und haben bestätigt, dass dieser Hinweis nicht angezeigt wird, wenn ein AirTag in der Nähe erkannt wird — sondern ausschließlich bei AirPods (3. Generation), AirPods Pro, AirPods Max oder Zubehör eines Drittanbieters für das „Wo ist?“ Netzwerk. Mit demselben Softwareupdate werden wir den Sicherheitshinweis aktualisieren, so dass klar angezeigt wird, dass man mit AirPods unterwegs ist, anstatt die Benachrichtigung „Unbekanntes Zubehör“ zu erhalten.

Diese neuen Funktionen will Apple in Zukunft noch einführen

Neben den bereits getätigten Verbesserungen plant Apple im Laufe des Jahres noch weitere Verbesserungen. Hier sind folgende Änderungen geplant:

Genaue Suche von fremden AirTags via Ultrabreitband-Suche

Sicherheitshinweis inklusive Option zum Abspielen eines Tons

Verfeinerung der Logik der Sicherheitshinweise bei unerwünschtem Tracking für frühere Benachrichtigungen

Auswählen von alternativen, lauteren Tönen zum Aufspüren eines fremden AirTags

Was tun, wenn man von einem AirTag verfolgt wurde?

Solltet ihr tatsächlich einen fremden AirTag bei euch finden und davon ausgehen, dass ihr Opfer eines Stalking-Angriffs geworden seid, könnt ihr euch auch im Anschluss dagegen wehren. Hierzu lässt uns Apple wissen:

Jeder AirTag hat eine eindeutige Seriennummer und gekoppelte AirTag sind mit einer Apple-ID verbunden. Apple kann die gekoppelten Accountdaten als Reaktion auf eine Vorladung oder eine rechtsgültige Anfrage von Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung stellen. Wir haben erfolgreich in Fällen zusammengearbeitet, in denen die von uns zur Verfügung gestellten Informationen dazu verwendet worden sind, ein AirTag zum Täter zurück zu verfolgen, der dann festgenommen und angeklagt worden ist.