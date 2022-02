Bloons TD 6+: Tower-Defense-Spiel auf Apple Arcade veröffentlicht

Wer sich gerne mit Tower-Defense-Spielen beschäftigt, der ist sicherlich auch schon über den Namen Bloons gestolpert. Die Spiele-Reihe des Entwicklerteams Ninja Kiwi hat sich in den vergangenen Jahren großer Beliebtheit erfreut. Jetzt gibt es eines der Spiele auch im Rahmen von Apple Arcade.

Genauer gesagt ist das Bloons TD 6+ (App Store-Link), welches nun als optimierte Version für Apple Arcade verfügbar gemacht wurde. Das ursprüngliche Bloons TD 6 ist 2018 erschienen und hat 4,99 Euro gekostet. Bei über 18.000 Bewertungen im deutschen App Store kommt es auf einen Schnitt von 4,8 Sternen.

Das alles sorgt in Bloons TD 6+ für Action

Was man auf jeden Fall sagen kann: In Bloons TD 6+ sind nicht nur die Affen los, es geht auch ziemlich wild zur Sache. Auf Apple Arcade bietet das Spiel 57 Level, in denen ihr 22 kraftvolle Affentürme bauen und mit Upgrade versehen könnt, um die Angriffswellen zu überstehen. Darunter sind auch zahlreiche Boss-Gegner, die besonders schwer zu besiegen sind.

Was ich persönlich sehr spannend finde: Bloons TD 6+ kann man nicht nur alleine spielen, sondern auch im Koop-Modus mit bis zu drei weiteren Personen. So ist Bloons TD 6+ ein Spaß für die ganze Familie.

Zudem verspricht das Entwicklerteam: „Wir packen so viel Inhalt und Verfeinerungen in jedes Update wie möglich und fügen auch weiterhin neue Funktionen, Inhalte und Herausforderungen in regelmäßigen Updates hinzu.“