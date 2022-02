Twelve South StayGo: USB-C-Hub jetzt auch in Weiß

Es ist mittlerweile schon fast drei Jahre her, seit wir euch das Twelve South StayGo vorgestellt haben. Nun gibt es das kompakte und praktische USB-C-Dock auch in einer weißen Variante – was natürlich prima in die Apple-Welt passt. Der Preis ist weiterhin ordentlich: Mit 109,99 Euro (Amazon-Link) liegt das Twelve South StayGo in Weiß deutlich über den Preisen der Konkurrenz.

Dafür bekommt man nicht nur eine Ladung praktischer Anschlüsse, sondern auch ein durchdachtes Design. Die Verkabelung ist jedenfalls sehr gelungen und erklärt gleichzeitig auch den Namen StayGo. Für den stationieren Einsatz (Stay) liefert Twelve South ein rund ein Meter langes Kabel. Das ist an einem Ende mit einem Eckstecker versehen, so dass das Kabel nicht seitlich aus dem MacBook herausragt, sondern nach hinten weggeführt wird.

Alternativ kann der USB-C-Hub aber auch unterwegs genutzt werden (Go). Hier hat sich Twelve South ebenfalls etwas einfallen lassen: Ein gut 10 Zentimeter kurzes Kabel verschwindet unauffällig im Gehäuse des Docks. Für Nutzer, die das Dock auch gerne mal vom heimischen Schreibtisch oder dem Arbeitsplatz im Büro mitnehmen, ist das sicherlich eine feine Sache.

Und das sind die Anschlüsse, die das Dock bietet:

USB-C für das MacBook oder iPad Pro mit 85 Watt

4k HDMI mit 30 Hertz

USB-A 3.0 mit 7,5 Watt Fast Charge

2x USB-A 3.0

Gigabit Ethernet Port

USB-C für externe Stromquelle mit 100 Watt Leistungsaufnahme

SD Card

Micro SD Card

Insgesamt ist das eine ziemlich runde Sache, die wir so bei noch keinem USB-C-Hub gesehen haben. Leider lässt sich Twelve South seine Idee und auch die hochwertige Verarbeitung mit einer Aluminium-Außenhülle mit einem Preis von über 100 Euro sehr gut bezahlen.