Bluestein Powerbeam Pro im Kurztest: 3-in-1 Ladegerät für nur 59 Euro

Vor ein paar Tagen haben wir euch das neue 3-in-1 Ladegerät Bluestein Powerbeam Pro kurz vorgestellt, schon heute können wir euch eigene Eindrücke mit auf den Weg geben. Einige von euch haben ja schon zugeschlagen, wer auf weitere Details gewartet hat, bekommt die Entscheidung ja möglicherweise jetzt abgenommen.

Das Bluestein Powerbeam Pro ist unverkennbar dem Apple MagSafe Duo Ladegerät nachempfunden, bietet aber statt nur zwei Ladeflächen gleich drei. Ihr könnt euer iPhone via MagSafe mit 7,5 Watt aufladen, hier können aber auch Geräte ohne MagSafe via Qi geladen werden. In der Mitte befindet sich der Ladepuck für die Apple Watch, den man einfach hochklappen kann. Auf der anderen Seite gibt es eine zusätzliche Qi-Ladefläche, die ohne MagSafe auskommt. Hier kann man Smartphones, AirPods und Co aufladen – allerdings nur mit 5 Watt.

Das Bluestein Ladegerät setzt nicht auf Lightning, sondern auf USB-C. Ein USB-C auf USB-C Kabel liegt bei, ein Ladegerät müsst ihr aber selbst stellen. Hier wird ein Netzteil mit mindestens 18 Watt benötigt, solltet ihr Geräte aufladen, die bis zu 15 Watt unterstützen, sollten es mindestens 24 Watt sein.

Die Qualität der klappbaren Ladematte ist wirklich gut. Ringsherum verläuft eine Gummilippe, zudem lässt sich das Ladegerät in alle möglichen Richtungen klappen, stapeln und sogar aufstellen. Eingeklappt könnt ihr zum Beispiel nur ein Gerät aufladen. Ausgeklappt könnt ihr zwei oder eben drei Geräte auflegen und laden.

Gut: Da man hier zwei Seiten klappen kann, könnt ihr das Ladegerät als Dreieck aufstellen – Magnete halten die Enden zusammen. Euer iPhone wird dann über die MagSafe Magnete gehalten und ihr könnt im bequemen Winkel einen Film anschauen, während das iPhone zusätzlich geladen wird. Das ganze ist zwar etwas wackelig, aber auch das klobige iPhone 13 Pro Max wird gehalten. Optional könnt ihr auf der anderen Seite auch eure Watch laden, wenn das Ladegerät aufgestellt ist.

Insgesamt gefällt mir das Bluestein Powerbeam Pro 3-in-1 Ladegerät wirklich sehr gut. Zusammengeklappt gibt es auf der Front dann noch einen großen Bluestein-Schriftzug, der optisch jetzt nicht der Knaller ist, aber das kann man verschmerzen. Werden Geräte geladen, sieht man das Logo ohnehin nicht mehr. Meiner Meinung nach eignet sich das Ladegerät besonders gut auf Reisen, da man hier drei Geräte mit nur einem Netzkabel laden und gleichzeitig die Ladematte platzsparend falten kann. Aber auch auf dem Nachttisch kann ich mir einen Einsatz gut vorstellen.

Das Bluestein Powerbeam Pro Ladegerät kostet zum Start nur 59 Euro statt 99 Euro. Die Auslieferung erfolgt dann gegen Ende März.