Apple stoppt Verkauf in Russland, RT News und Sputnik aus dem App Store entfernt

Auch Apple hat nun auf den russischen Angriff auf die Ukraine reagiert: Ab sofort werden keine Produkte mehr nach Russland verkauft. Aktuell ist der Apple Store in Russland eingefroren, Käufe sind nicht möglich.

Der App Store in Russland ist weiterhin zugänglich, allerdings hat Apple die Apps der Staatssender RT News und Sputnik entfernt. Hierzulande sind die beiden Apps seit gestern Abend nicht mehr zu finden und lassen sich demnach auch nicht mehr installieren. Wer die Apps zuvor installiert hatte, kann diese aber weiterhin nutzen.

Tim Cook hat sich mit einer E-Mail an seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gewandt und schreibt im Wortlaut:

Ich möchte einen Moment auf die anhaltende Krise in der Ukraine eingehen.

Ich weiß, dass ich für alle bei Apple spreche, wenn ich unsere Sorge um all diejenigen zum Ausdruck bringe, die von der Gewalt betroffen sind. Mit jedem neuen Bild von Familien, die aus ihren Häusern fliehen, und tapferen Bürgern, die um ihr Leben kämpfen, sehen wir, wie wichtig es ist, dass Menschen auf der ganzen Welt zusammenkommen, um die Sache des Friedens voranzutreiben.

Apple spendet für humanitäre Hilfsmaßnahmen und leistet Hilfe für die sich entwickelnde Flüchtlingskrise. Wir arbeiten auch mit Partnern zusammen, um herauszufinden, was wir noch tun können. Ich weiß, dass viele von Ihnen ebenfalls nach Möglichkeiten der Unterstützung suchen, und wir möchten dazu beitragen, die Wirkung Ihrer Spenden zu verstärken. Ab heute wird Apple Ihre Spenden im Verhältnis 2:1 für berechtigte Organisationen verdoppeln, und zwar rückwirkend für Spenden an diese Organisationen seit dem 25. Februar. Bitte besuchen Sie das Employee Giving Portal, um mehr zu erfahren.

Wir arbeiten daran, unsere Teams in der Ukraine und in der gesamten Region zu unterstützen. In der Ukraine stehen wir mit allen Mitarbeitern in Kontakt und unterstützen sie und ihre Familien auf jede erdenkliche Weise. Wenn unsere ukrainischen Teammitglieder, die sich außerhalb des Landes befinden, Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an [Email]. Und für alle Mitarbeiter, die Unterstützung benötigen, finden Sie auf der People-Website die verfügbaren Ressourcen.

Als Unternehmen ergreifen wir auch weitere Maßnahmen. Wir haben alle Produktverkäufe in Russland gestoppt. Letzte Woche haben wir alle Exporte in unseren Vertriebskanal in diesem Land gestoppt. Apple Pay und andere Dienste sind eingeschränkt worden. RT News und Sputnik News stehen außerhalb Russlands nicht mehr zum Download im App Store zur Verfügung. Und wir haben als Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahme für die ukrainischen Bürger sowohl den Verkehr als auch Live-Ereignisse in Apple Maps in der Ukraine deaktiviert.

Wir werden die Situation weiter beobachten und stehen mit den zuständigen Regierungen in Kontakt, um die von uns getroffenen Maßnahmen zu besprechen.

Dieser Moment erfordert Einigkeit, er erfordert Mut, und er erinnert uns daran, dass wir niemals die Menschlichkeit aus den Augen verlieren dürfen, die wir alle teilen. In diesen schwierigen Zeiten tröstet mich die Gewissheit, dass wir in unserem Engagement füreinander, für unsere Nutzer und dafür, eine Kraft für das Gute in der Welt zu sein, geeint sind.