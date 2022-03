Offener Brief von Tim Cook: Technologie kann die Welt verbessern

Die italienische Publikation Corriere della Sera hat ein neues Magazin namens „Login“ gestartet, das sich mit Technologie und Innovationen auseinandersetzt. Für die erste Ausgabe hat kein geringerer als Apples CEO Tim Cook einen offenen Brief beigesteuert, in denen er sich zu Apples Engagement bezüglich Innovationen, Menschlichkeit, der Umwelt und mehr äußert.

Tim Cook sieht aktuell eine Zeit gekommen, die die Zukunft nachhaltig beeinflussen wird. Auch Technologie wird laut seiner Ansicht dabei eine wichtige Rolle spielen.

„Während sich die Welt von einer Pandemie erholt, die uns in den letzten zwei Jahren so viel genommen hat, haben wir die einmalige Chance, die Zukunft zu gestalten, in der wir leben wollen. Die Entscheidungen, die wir heute darüber treffen, wie wir die Welt wieder aufbauen und worauf wir unsere Ressourcen konzentrieren, werden für viele Jahrzehnte ihre Spuren hinterlassen. Und obwohl die Technologie zweifellos einen tiefgreifenden Einfluss auf die Zukunft haben wird, die wir gestalten, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Technologie nicht von Natur aus gut oder schlecht ist. Ihr Einfluss wird von den Werten und Absichten abhängen, die wir in den Mittelpunkt unserer Innovationen stellen.“

Auch direkt an italienische Innovatoren wandte sich Cook in seinem offenen Brief. Er glaubt, dass Technologie die Welt verbessern könne.

„Wir glauben, dass jeder das Potenzial hat, innovativ zu sein, wenn er Zugang zu den richtigen Werkzeugen hat, insbesondere in einem pulsierenden Land wie Italien, das voller Leidenschaft und Kreativität ist. Und wir wollen mehr und mehr Menschen dabei helfen, dieses Potenzial zu nutzen. Zu diesem Zweck haben wir in Zusammenarbeit mit der Universität Neapel Federico II die Apple Developer Academy ins Leben gerufen, die angehenden Entwicklern und Unternehmern die notwendigen Programmierkenntnisse vermittelt, um ihre Ideen zu verwirklichen.“

In seinem Brief sprach Tim Cook auch über viele Apple-relevante Themen, die bereits in früheren Interviews zum tragen kamen. So berichtet der Apple-CEO über Datenschutz und Privatsphäre als grundsätzliches Menschenrecht und das Vorgehen bezüglich Klimawandel und -schutz. Der gesamte Brief kann in italienischer Sprache auf der Website von Corriere della Sera eingesehen werden.