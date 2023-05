Apple Card Sparkonto: Mit 4,15 Prozent Zinsen in den USA ein Hit

Ende April hat Apple das Apple Card Sparkonto von Goldman Sachs in den USA bereitgestellt und bietet zum Start 4,15 Prozent Zinsen an – und damit einen 10x so hohen Zins wie im nationalen Durchschnitt. Das Sparkonto kann direkt in der Wallet-App eingerichtet und verwaltet werden.

Über ein Dashboard kann man den Kontostand abfragen sowie die Zinserträge über einen längeren Zeitraum hinweg bequem verfolgen. Gleichzeitig kann Geld vom Sparkonto auch auf ein verknüpftes Bankkonto überwiesen werden. Es gibt weiterhin keine Gebühren sowie kein Mindestsparbetrag.

Bei der Bekanntgabe der aktuellen Quartalszahlen sagte Cook, dass sowohl das Sparkonto als auch die neue Apple Pay Later Finanzierungsfunktion den Kunden helfen, ein „gesünderes finanzielles Leben“ zu führen und fügte hinzu, dass er „sehr aufgeregt über die ersten Tage von beiden“ sei. Forbes berichtete diese Woche unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass in der ersten Woche rund 240.000 Apple Card Sparkonten eröffnet wurden.

Apple Card in Deutschland? Keine Anzeichen

Die Apple Card ist weiterhin nur in den USA verfügbar. Obwohl Tim Cook 2019 Andeutungen in Richtung Deutschland machte und 2020 Leaker mit einem Start in Deutschland gerechnet haben, hat sich bis heute nichts geregt. In den letzten Monaten und Jahren gab es keine weiteren Anzeichen für einen baldigen Start der Apple Card in Deutschland.