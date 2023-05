Schnelle Sicherheitsmaßnahme: Apple erklärt die neue Art von Softwareupdates

Anfang Mai hat Apple ein neues Update für iOS 16.4.1 sowie macOS 13.3.1 veröffentlicht. Dabei handelte es sich nicht um ein gewöhnliches Update, sondern um eine „schnelle Sicherheitsmaßnahme“, auf Englisch „Rapid Security Response“ genannt. Apple hat jetzt noch einmal weitere Informationen bereitgestellt, die verdeutlichen, was ein solches Update überhaupt bringt.

Schnelle Sicherheitsmaßnahmen sind eine neue Art von Software für iPhone, iPad und Mac. Sie bieten wichtige Sicherheitsverbesserungen zwischen Softwareupdates, z.B. Verbesserungen am Safari-Webbrowser, am WebKit-Framework-Stack oder an anderen wichtigen Systembibliotheken. Sie können auch verwendet werden, um bestimmte Sicherheitsprobleme schneller zu beheben, z.B. Probleme, die möglicherweise ausgenutzt oder von Dritten gemeldet wurden.

Die neuen schnellen Sicherheitsmaßnahmen werden nur für die neueste Version von iOS, iPadOS und macOS bereitgestellt – beginnend mit iOS 16.4.1, iPadOS 16.4.1 und macOS 13.3.1.

Standardmäßig lässt das Gerät die automatische Anwendung der schnellen Sicherheitsmaßnahmen zu und fordert bei Bedarf zu einem Neustart auf. Überprüft folgende Geräteeinstellungen:

iPhone oder iPad : Wähle Einstellungen → Allgemein → Softwareupdate → Automatische Updates, und vergewissere dich, dass Sicherheitsmaßnahmen und Systemdateien aktiviert ist.

: Wähle Einstellungen → Allgemein → Softwareupdate → Automatische Updates, und vergewissere dich, dass Sicherheitsmaßnahmen und Systemdateien aktiviert ist. Mac: Wähle das Apple-Menü () → Systemeinstellungen. Klicke in der Seitenleiste erst auf Allgemein und dann rechts auf Softwareupdate. Klicke neben Automatische Updates auf die Taste Details einblenden, und vergewissere dich, dass Sicherheitsmaßnahmen und Systemdateien installieren aktiviert ist.

Wenn eine schnelle Sicherheitsmaßnahme angewendet wurde, wird ein Buchstabe nach der Softwareversionsnummer angezeigt, z.B. macOS 13.3.1 (a). Wenn die Einstellung deaktiviert oder schnelle Sicherheitsmaßnahmen nicht direkt bei Veröffentlichung installiert werden, erhält das Gerät die relevanten Fehlerbehebungen und Schutzmaßnahmen bei einem späteren Softwareupdate.