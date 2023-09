Heat it: Insektenstichheiler nicht mit dem iPhone 15 kompatibel

In diesem Sommer ist der Heat it bei mir einige Male zum Einsatz gekommen. Besonders ätzend war ein Insektenstich an der Fußsohle, das hat wirklich unglaublich gejuckt. Mit Heat it wurde es dann merklich erträglicher. Nun allerdings gibt es ein „Problem“: Die neue iPhone-Generation hat bekanntlich kein Lightning-Anschluss mehr.

Bisher wurde der Heat it Insektenstichheiler in zwei Varianten angeboten: Mit Lightning-Anschluss für das iPhone und mit USB-C-Stecker für Android-Smartphones. Ohne die notwendige Apple-Lizenz wird die Android-Version sogar deutlich preisgünstiger angeboten.

Android-Version mit USB-C funktioniert nicht mit iPhone 15

Wir haben eine Android-Version natürlich direkt mal an ein neues iPhone 15 Pro angeschlossen und mussten leider feststellen: Der Heat it funktioniert nicht. Die kleine LED am Stecker leuchtet zwar, in der App des Herstellers wird das Zubehör aber leider nicht erkannt.

Auf Anfrage hat uns Heat it mitgeteilt, dass man bereits an der Sache dran ist. Aller Voraussicht nach wird allerdings eine Anpassung an der Hardware notwendig sein. Vermutlich im Oktober soll die angepasste Version, die dann auch mit der neuesten iPhone-Generation kompatibel ist, im Handel erhältlich sein. Sobald es soweit ist, melden wir uns auf jeden Fall noch einmal.

Die Lightning-Variante des Heat it wird natürlich weiter angeboten. Sie ist mit dem iPhone 6s bis iPhone 14 kompatibel – und davon sind ja noch mehr als genug Geräte im Umlauf.