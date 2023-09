Apple: Hände können die Farbe des iPhone 15 Pro beeinflussen

Apple hat die iPhone 15 Pro-Generation in der letzten Woche angekündigt, ab heute sind die neuen Modelle in mehr als 40 Ländern der Welt erhältlich. Da die Menschen nun auch endlich ihre Hände an die neuen Smartphones bekommen, hat Apple die eigene Website mit mehr Informationen über die neue Generation aktualisiert. Interessanterweise weist das Unternehmen darauf hin, dass das Halten des iPhone 15 Pro ohne Hülle die Farbe des neuen Titanrahmens beeinflussen kann, zumindest vorübergehend.

Wie 9to5Mac berichtet, hat Apple im Support-Artikel über die Reinigung eines iPhones einen neuen Abschnitt über das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max hinzugefügt. Nach Angaben des Unternehmens können Personen, die die neuen iPhones ohne Hülle verwenden, nach einiger Zeit Farbveränderungen feststellen. Das liegt daran, dass „das Öl Ihrer Haut die Farbe des äußeren Rahmens vorübergehend verändern kann.“ Mit anderen Worten: Apple bestätigt, was bereits in ersten Testberichten ersichtlich wurde: Trotz des neuen Titanrahmens ist das iPhone 15 Pro immer noch ein Magnet für Fingerabdrücke.

Glücklicherweise sagt Apple auch, dass dieser Zustand vorübergehend ist. User können Fingerabdrücke auf dem Rahmen des iPhones entfernen, indem sie ihn mit einem weichen, leicht feuchten, fusselfreien Tuch abwischen. Obwohl es keine Empfehlungen für das zu verwendende Poliertuch gibt, würde Apple es wohl sicher begrüßen, wenn man das hauseigene 25 Euro-Poliertuch verwendet.

Sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite ist das iPhone 15 Pro jedoch weiterhin hauptsächlich aus Glas gefertigt. Der seitliche Rahmen aus Edelstahl wurde nun durch einen neuen Rahmen aus Titan ersetzt, der stabiler und gleichzeitig leichter ist. Dank des Titans hat der Rahmen nun einen gebürsteten Effekt, anstatt zu glänzen.

Abgesehen davon sind die Empfehlungen für die Reinigung eines iPhone 15 Pro die gleichen wie für andere iPhones. Apple empfiehlt den Nutzern und Nutzerinnen, vor der Reinigung des Geräts alle Kabel zu entfernen und auch die Verwendung von Reinigungslösungen zu vermeiden. Auch Druckluft wird von Apple nicht empfohlen.

Foto 2: Andrew Clare/Twitter.