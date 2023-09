Die Gewinnspiel-Auslosung und eine MyPostcard-Überraschung

Weit über tausend Personen haben an unserem MyPostcard-Gewinnspiel teilgenommen. Heute Morgen hat uns das große Paket von MyPostcard mit allen Postkarten erreicht, die ihr in den vergangenen Tagen geschrieben habt. Und ein paar zusätzliche haben es auch noch in unseren Briefkasten geschafft – zum Teil per Hand von euch eingeworfen.

Bevor wir zur Verlosung kommen, wollen wir zunächst noch schnell einen Blick auf die Gewinne werfen. Wir haben bereits letzte Woche ein iPhone 15 in Gelb mit 256 GB Speicher im Wert von 1.079 Euro und ein iPhone 15 Plus in Blau mit 128 GB Speicher im Wert von 1.099 Euro bei Apple bestellt. Die beiden neuen iPhones wurden heute Morgen bereits zugestellt und machen sich noch heute auf den Weg zu den Gewinnern.

Die Gewinnspiel-Auslosung im Video

Aber wer hat überhaupt gewonnen? Das könnt ihr im folgenden Video sehen. Dort haben wir übrigens auch noch eine kleine Überraschung für euch versteckt, also schaut unbedingt mal rein.

An dieser Stelle wollen wir uns noch einmal bei Oliver von MyPostcard bedanken, der diese coole Aktion erst möglich gemacht hat. Und natürlich auch bei allen Leserinnen und Lesern, die uns eine Postkarte geschickt haben. In einer ruhigen Minute werden wir uns eure Grüße noch einmal alle durchlesen.

Und nicht vergessen: Wenn ihr im Urlaub seid und eine Postkarte verschickt oder einfach nur jemandem mit einer Grußkarte eine Freude machen möchtet, dann ist MyPostcard die App eurer Wahl.