MyPostcard und appgefahren.de verlosen zwei neue iPhone 15

Vor ein paar Wochen habe ich Oliver von MyPostcard in Berlin besucht. Vor etlichen Jahren hat er eine der ersten Postkarten-Apps für das iPhone entwickelt. Was damals klein angefangen ist, hat sich mittlerweile im App Store behauptet und ist Deutschlands erfolgreichste Postkarten-App.

Eine Sache haben Oliver und ich im Gespräch festgestellt: Wir haben schon lange nichts mehr zusammen verlost. Das soll sich heute ändern – und im Mittelpunkt stehen neben den Postkarten von MyPostcard gleich zwei neue iPhones im Gesamtwert von über 2.000 Euro.

Schickt uns eine Gratis-Postkarte ins Büro

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr uns eine Postkarte schicken. Am einfachsten geht das natürlich mit MyPostcard (App Store-Link). Bitte verwendet als Empfänger die folgende Adresse:

appgefahren.de

Düppelstr. 18

44789 Bochum

In der MyPostcard-App könnt ihr verschiedene Layouts mit euren Lieblingsfotos wählen. Danach könnt ihr uns noch einen kleinen Text schreiben, ganz wichtig ist dabei unbedingt eure Anschrift, eure Mailadresse oder eure Telefonnummer. Schließlich müssen wir die Gewinner ja auch irgendwie kontaktieren können.

Mit dem Gutscheincode appgefahren2023, den ihr an der Kasse einlösen könnt, ist der Versand der Postkarte über die MyPostcard-App für euch gratis. Alle Postkarten, die bis zum 20. September um 12:00 Uhr über die App eingereicht werden, landen in einem großen Paket, das von Berlin aus zu uns nach Bochum geschickt wird. Die Auslosung findet dann voraussichtlich am 22. September statt.

Wichtig: Der Gutschein gilt einmalig für eine Postkarte oder Premium-Postkarte an unsere Adresse. Selbstverständlich könnt ihr uns auch ganz klassisch eine Postkarten senden – über die App oder den Briefkasten am Straßenrand.

Diese iPhone 15 Modelle könnt ihr gewinnen

Damit es nicht nur einen Sieger gibt, verlosen wir gleich zwei iPhones. Los geht es mit einem neuen iPhone 15 mit 256 GB Speicherplatz im Wert von 1.079 Euro. Abgerundet wird das Gewinnspiel mit einem iPhone 15 Plus mit 128 GB Speicherplatz im Wert von 1.099 Euro.

Liebend gerne dürft ihr das Gewinnspiel natürlich auch mit eurer Familie und euren Freunden teilen – jeder der Lust hat und die MyPostcard-App nutzt, darf einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Bitte beachtet allerdings, dass wir die Gewinne nur innerhalb der EU versenden.