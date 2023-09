Grab the Apple: Neues Puzzle-Spiel fällt deutlich zu einfach aus

Zum Wochenstart habe ich mir für euch das Puzzle-Spiel „Grab the Apple“ (App-Store-Link) angesehen, in dem ihr die Hand eurer Spielfigur so steuern müsst, dass sie den zu greifenden Spiel-Apfel erreicht. Klingt simpel? Ist es auch! Und in der kostenfreien Variante müsst ihr hartgesotten gegenüber vieler Werbeeinblendungen sein.

Grab the Apple ist ein Puzzle-Spiel aus dem Hause Korigame, das wiederum für diverse andere kleine Puzzle wie „Balance the Hat“ (App-Store-Link) oder „kORi WALk“ (App-Store-Link) verantwortlich zeichnet.

In Grab the Apple müsst ihr nun also eine digitale Hand so steuern, dass sie besagten Apfel erreicht und bestenfalls noch alle Münzen auf dem Weg einsammelt. Die Grafik ist dabei sehr einfach gehalten und zumindest die Puzzle der ersten Level sind es auch. Beim Spielen solcher Spiele stellt sich mir dann immer die Frage, warum ich mir die Mühe machen sollte, so ein offensichtliches Puzzle zu lösen?

Musik und Soundeffekte des kleinen Games können etwas nerven und lassen sich leider nur ausstellen, wenn man das gesamte Gerät stummschaltet.

Was aber tatsächlich am allermeisten stört, sind die vielen Werbeeinblendungen, mit denen die kostenfreie Version von Grab the Apple gespickt ist. Wer Gefallen an dem kleinen Puzzle findet, dem würde ich empfehlen, 2,99 Euro zu investieren, um die werbefreie Variante freizuschalten.

Kostenlos laden und spielen

Herunterladen und spielen könnt ihr Grab the Apple kostenlos (App-Store-Link). Gegen die Währung „Aufmerksamkeit für weitere Werbeanzeigen“ lassen sich zusätzlich weitere Charaktere freischalten. Zum Spielen braucht ihr ein iPhone oder iPad, auf dem mindestens iOS bzw. iPadOS 12 läuft.