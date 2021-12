appgefahren Adventskalender: 6. Türchen mit MyPostcard

Ich muss an dieser Stelle mal ein paar warme Worte für Oliver verlieren. Vor einigen Jahren hat er MyPostcard gegründet und erfolgreich gemacht, er hat schon zahlreiche Ideen verwirklicht und hat trotzdem immer ein offenes Ohr. Und so gebührt der Dank für die Preise im heutigen Türchen vor allem ihm.

Der Nikolaus hat sein Säckchen jedenfalls ordentlich gefüllt und heute suchen wir gleich zwei Gewinnerinnen oder Gewinner. Die Preise müssen wir wohl nicht groß erklären: Neben einem iPad mini der neuesten Generation gibt es auch ein aktuelles iPad Pro mit 11 Zoll Bildschirm. Falls ihr doch noch mehr dazu erfahren wollt, führen euch die Links direkt zu den Produktseiten im Apple Online Store.

Ich möchte an dieser Stelle aber noch ein paar Worte zu MyPostcard verlieren, immerhin der Sponsor des heutigen Mega-Türchens. Seit einigen Wochen könnt ihr mit der gleichnamigen App auch Video-Grußkarten versenden. Dazu könnt ihr direkt in der App ein kleines Video aufnehmen, dass dann mit jedem handelsüblichen Smartphone über einen QR-Code auf der Grußkarte abgerufen werden kann.

Aus meiner Sicht ein tolle Kombination aus klassischer Grußkarte zum Anfassen und einem digitalen Videogruß, den man ansonsten einfach per iMessage oder WhatsApp verschicken würde. Ich habe mir selbst bereits eine Video-Karte gesendet und bin begeistert, was man in einem Video alles mitteilen kann.

Wichtiger Hinweis: Ursprünglich war es vorgesehen, die Frage hinter dem QR-Code aus der Postkarte zu verstecken. Leider kann das Video nicht unbegrenzt oft angesehen werden und wurde mittlerweile gesperrt. Das ist natürlich unpraktisch. Daher ist die Gewinnspielfrage nun auch im Formular zu finden.

Die richtige Antwort vom 5. Dezember: 2019. Das wusste auch Maik M., der sich über das große Paket von Netatmo freuen darf. Teilgenommen haben 3.900 Personen.