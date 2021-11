MyPostcard: Mittlerweile mehr als nur Postkarten

Wenn es um den Versand von Postkarten per App geht, dann kommt ihr früher oder später sicherlich auch auf MyPostcard (App Store-Link). Das ist kein Wunder, denn immerhin haben wir mit dem Team aus Berlin schon die eine oder andere Aktion umgesetzt. Und ich kann euch schon jetzt versprechen: MyPostcard ist auch mit einem echten Kracher bei uns im Adventskalender vertreten.

Aber wusstet ihr auch, dass es in der MyPostcard-App mittlerweile mehr als nur Postkarten und Grußkarten gibt? Neben einer Video-Karte, die ich mir auf jeden Fall auch noch ansehen werde, bekommt ihr mittlerweile Fotos im Rahmen. Und mit dem Gutscheincode appgefahren25 bekommt ihr noch bis Ende des Jahres 25 Prozent Rabatt auf alle Produkte.

Mich hat da besonders der Umbra Rahmen begeistert, der auf der Rückseite über einen schicken Metallständer verfügt. So kann den Rahmen problemlos direkt auf den Schreibtisch oder einen Schrank stellen. Aber auch eine Befestigung an der Wand ist möglich, wobei der Bilderrahmen dann natürlich deutlich von der Wand absteht.

Die Rückseite könnte noch schöner gestaltet werden

Was auf jeden Fall positiv zu erwähnen ist: Die Bestellung ist denkbar einfach. In der MyPostcard-App wählt man einfach einen Umbra Rahmen aus, wählt eine von drei Farben (Rosé, Silber oder Schwarz) und wählt dann ein Bild aus der Bibliothek aus. Danach nur noch den Empfänger auswählen, und per PayPal, Apple Pay, Kreditkarte oder Lastschrift bezahlen.

Was ihr bekommt? Einen 15 x 15 Zentimeter großen Rahmen mit einer Tiefe von 7 Zentimetern. Das Bild wird mit einem kleinen weißen Rahmen auf 10 x 10 Zentimeter großen matten Fotopapier gedruckt und zwischen zwei Platten aus Acrylglas gehalten. Unterm Strich kostet das (ohne den Gutschein) 25 Euro, hinzu kommen Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro.

Mir gefällt der Rahmen ziemlich gut, vor allem da man das Bild später auch selbst wechseln kann, sollte man mal eine neue Optik wünschen. Etwas schade finde ich lediglich, dass auf der Rückseite des Fotos ein MyPostcard-Logo zu sehen ist. Viel toller wäre es, wenn man dort auch eine Grußbotschaft drucken könnte, wie es bei anderen Produkten möglich ist. Zudem noch eine kleine Idee: Für einen kleinen Aufpreis könnte man den Rahmen auch noch hochwertiger als Geschenk verpacken lassen.