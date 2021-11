Yeedi Saug- und Wischroboter jetzt auch mit Absaugstation im Angebot

Vor ein paar Tagen haben wir euch ja schon reduzierte Yeedi Roboter vorgestellt, ab heute gibt es weitere Rabatte – die Vac-Serie ist im Angebot und bietet auch eine praktische Absaugstation. Folgend findet ihr alle wichtigen Details.

Die Yeedi Vac Station (Amazon-Link) ist besonders dann praktisch, wenn man nicht ständig den Staubbehälter manuell ausleeren möchte. Die Station saugt den Staub und Dreck aus dem Roboter in die Station, in der ein Staubsaugerbeutel integriert ist. So könnt ihr rund 30 Tage saugen und wischen, bevor dann der Beutel in der Station voll ist. Der Absaugvorgang ist natürlich einmal kurz laut, aber ich lasse meinen Roboter zum Beispiel immer dann arbeiten, wenn niemand zuhause ist.

Der Roboter selbst bietet 3000 Pa Saugstärke und kann bis zu 200 Minuten am Stück arbeiten. Über Kameras und Sensoren wird ein Grundriss der eigenen Wohnung erstellt, die entsprechende Karte könnt ihr in der Yeedi-App einsehen und bearbeiten. Ihr könnt Räume einzeichnen, NoGo-Zonen wählen oder einen Zeitplan anlegen.

Aktuell kostet die Yeedi Vac Station nur 349,99 Euro statt 499,99 Euro. Das ist ein wirklich toller Preis für einen guten Roboter inklusive Absaugstation – da zahlt man bei anderen Anbieter auch gerne mal doppelt so viel.

566 Bewertungen yeedi vac Station, Saugroboter mit Wischfunktion,... 30 Tage freihändiges Reinigen: Vergessen Sie das Staubsaugen und verabschieden Sie sich vom häufigen Reinigen von stinkenden Staubbehältern - die selbst leerende Station entsorgt den Schmutz in den...

Unschlagbare 3000 Pa-Saugleistung sorgt für eine starke Schmutzaufnahme: Dank seiner 3000 Pa starken Saugleistung und seinem 4-stufigen Reinigungssystem werden Schmutz, Krümel, Haustierhaare und...

Falls ihr auf die Absaugstation verzichten könnt, gibt es den Yeedi Vac Max auch einzeln im Angebot. Hier liegt der Preis bei 239,99 Euro statt 349,99 Euro. Es handelt sich dabei um das gleiche Modell, das auch zusammen mit der Station verkauft wird. Die Funktionen sind demnach gleich, ihr müsst lediglich den Staubbehälter selbst entleeren.

122 Bewertungen yeedi vac max Saugroboter mit Wischfunktion, 3000... [Unschlagbare Saugkraft von 3000 Pa für noch gründlicheres Saugen] Mit einer branchenführenden Saugkraft von 3000 Pa und 4-Stufen-Reinigungssystem saugt yeedi vac max Tierhaare, Krümel und Schmutz...

[Erkennung der Bodenart und intelligente Auswahl des Reinigungsverfahrens] Hochentwickelte Teppicherkennungssensoren erlauben yeedi die intelligente Erkennung Ihrer Bodenart und die Auswahl des...

Der Yeedi Vac Hybrid ist noch einmal etwas günstiger, bietet 2500 Pa Saugkraft und arbeitet rund 110 Minuten am Stück. Auch hier könnt ihr eine Karte in der App einsehen, euren Roboter einen Namen geben, Einstellungen vornehmen, Räume bearbeiten, Zeitpläne anlegen und mehr. Zudem können alle Yeedi-Geräte auch mit Alexa und Google Assistant gekoppelt werden, um die Reinigung zum Beispiel über Sprachbefehl zu starten. Der Yeedi Vac Hybrid kostet nur noch 209,99 Euro statt 299,99 Euro und gehört in die Kategorie Einsteigermodell.