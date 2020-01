Apple Karten und Google Maps: Mit einem Finger zoomen

Manchmal gibt es doch noch den einen oder anderen Trick, den selbst wir noch nicht kannten. So hat mir am Wochenende ein Bekannter gezeigt, wie man in den Karten-Anwendungen von Apple und Google ganz einfach mit einem Finger zoomen kann. Und wer weiß: Vielleicht kanntet ihr diesen kleinen Trick ja auch noch nicht?

Wie man die Karte mit nur einem Finger vergrößern kann, wissen wahrscheinlich schon die meisten Nutzer: Man tippt einfach doppelt auf die Karte. Die Zoom-Funktion geht aber noch einen Schritt weiter: Hebt man den Finger nach dem zweiten Bildschirmkontakt nicht wieder an, kann man ihn nach oben und unten schieben, um heraus oder herein zu zoomen.

Eine kleine Gemeinheit: In Google Maps und Apple Karten ist diese Geste genau entgegengesetzt. Während man bei Apple durch das nach oben Schieben des Fingers herein zoomt, vergrößert man die Ansicht mit dieser Bewegung bei Google wieder.