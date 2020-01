clever-tanken reicht Dark Mode nach & behebt einige Fehler

Bevor es an die Zapfsäule geht, werden viele von euch sicherlich die Preise vergleichen. Und mit der kostenlosen iPhone-App von clever-tanken (App Store-Link) geht das wunderbar. Per Update auf Version 6.4.0 gibt es nun neue Funktionen und zahlreiche Fehlerbehebungen.

Wer den Dunkelmodus in iOS 13 nutzt, kann jetzt auch clever-tanken im dunklen Layout verwenden. Ist der Dark Mode aktiv, zeigt sich die App auch dunkler. Ganz so dunkel wie andere Apps ist clever-tanken aber nicht. Die Hauptelemente sind weiterhin in einem Grau/Blauton verfügbar.

Weitere Fehlerbehebungen

Es werden nun wieder alle Ladestationen in der Suche angezeigt

In der Preisentwicklung werden nun wieder die korrekten Preise angezeigt

Datum der MTS-K Preisänderungen und Aktualisierungsdatum stimmen nun wieder

Probleme mit „clever-tanken Werbefrei“ wurden behoben

Die Navigation innerhalb der Statistiken funktioniert wieder

clever-tanken kann kostenfrei mit Werbung genutzt werden. Für 2,29 Euro pro Jahr könnt ihr die Anzeigen deaktivieren. Die Frage an euch: Welche Tank-App habt ihr im Einsatz?