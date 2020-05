Apple veröffentlicht watchOS 6.2.5 und finale Beta von iOS 13.5

Wir nutzen den Start in den Tag, um euch über zwei Updates von Apple zu informieren. Los geht es mit watchOS 6.2.5 für die Apple Watch, das ab sofort auch Nutzern in Saudi-Arabien die EKG-Funktion auf der Apple Watch Series 4 oder neuer bietet. Bei uns ist dieses Feature ja schon länger verfügbar, daher dürfen wir uns über die drei neuen Pride-Zifferblätter freuen, die Apple bereits gestern zusammen mit den neuen Armbänder angekündet hat. Hier könnt ihr die drei Watchfaces noch einmal im Überblick sehen:

Außerdem hat Apple gestern Abend die Golden Master von iOS 13.5 an registrierte Entwickler verteilt. Mit der finalen Version dürfte es nicht mehr lange dauern, bis das Update für alle Nutzer veröffentlicht wird. Und das ist durchaus spannend, denn iOS 13.5 bietet nicht nur Verbesserungen bei Face ID im Umgang mit einer Gesichtsmaske, sondern auch die Corona-Tracing-Schnittstelle, die unter anderem auch in Deutschland genutzt werden soll. Aktiv wird diese Schnittstelle aber erst dann, wenn man eine von Apple zertifizierte App einer Gesundheitsbehörde installiert – und die gibt es in Deutschland noch nicht.