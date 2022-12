Belkin iPhone Mount mit MagSafe für Desktop-Computer startet

Mit iOS 16 und dem neuen macOS Ventura hat Apple eine mehr als praktische Funktion eingeführt: Ohne große Umwege kann das iPhone als Webcam genutzt werden. Die Umsetzung ist dabei natürlich in bester Apple-Manier umgesetzt, es funktioniert einfach.

Es gibt nur ein Problem: Man muss das iPhone irgendwie so aufstellen oder befestigen, dass man aus einem vernünftigen Winkel gefilmt wird. Für das MacBook gibt es bereits entsprechende Lösungen, beispielsweise die Elephant Card oder den MagSafe Mount von Belkin.

Der Belkin iPhone Mount mit MagSafe für Desktop und Displays

Doch gerade am heimischen Schreibtisch kommt ja oftmals ein externer Bildschirm zu Einsatz und gerade hier wäre eine vernünftige Webcam Gold wert. Die meisten Displays haben ja ohnehin keine Kamera. Und genau hier kommt der Belkin iPhone Mount mit MagSafe für Desktop und Displays zum Einsatz.

Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis wir die kleine Halterung zum Preis von 30 bis 35 Euro auch in Deutschland bestellen können. Im amerikanischen Apple Online Store ist sie bereits gelistet, so können wir uns immerhin schon über ein paar neue Details freuen. So lässt uns der Hersteller folgendes wissen:

Die magnetische Befestigung ermöglicht ein einfaches, nahtloses und freihändiges Kamerastreaming. Drehe dein iPhone einfach ins Hoch- oder Querformat und passe den Blickwinkel von vertikal bis 25 Grad nach unten mit dem Kippgelenk an.

Die Halterung soll dabei nicht nur mit Apple-Bildschirmen und Desktop-Computern kompatibel sein, sondern auch mit den meisten externen Bildschirmen anderer Hersteller. Ebenfalls praktisch: Es gibt ein Gewinde, um die Halterung auch auf einem Stativ befestigen zu können.