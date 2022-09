Elephant Card: iPhone-Halterung für neue Continuity Camera in macOS Ventura

Noch ist ein wenig Geduld gefragt, bis wir das iPhone zur Webcam unseres Macs machen können. Mit dem Start von macOS Ventura, der für Oktober geplant ist, wird Apple Funktionen wie DeskView, Continuity Cam und Stage Light einführen.

Kurz und knapp ausgedruckt: Die leistungsstarke Hauptkamera des iPhone kann ohne großen Aufwand als Webcam am Mac verwendet werden. Die Voraussetzungen dafür: Mindestens ein iPhone 8 sowie für die Nutzung unterwegs ein MacBook 2017, MacBook Pro 2017, MacBook Air 2018 oder neuer. Erklärt wird die Funktion in diesem Video.

Es wird mit Sicherheit zahlreiche Halterungen geben, mit der man das iPhone am Mac wird befestigen können. Eine besonders günstige und kompakte hört auf den Namen Elephant Card. Die Halterung ist so groß wie eine Kreditkarte und auch nicht viel dicker, kann also einfach im Portemonnaie transportiert werden und ist daher blitzschnell einsatzbereit.

Wie einfach die Elephant Card funktionieren wird, zeigt euch das folgende Video:

Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis die Elephant Card dann im Handel erhältlich sein wird. Das Team hinter dem Projekt, das übrigens auch schon für die AirBell AirTag-Halterung verantwortlich ist, strebt einen Verkaufspreis von 9 Euro an.

Noch haben wir die Elephant Card nicht selbst in den Händen gehalten, die Idee finden wir aber richtig spannend. Nur mit der blauen Farbwahl können wir uns noch nicht so ganz anfreunden, aber das dürfte am Ende nur Nebensache sein.