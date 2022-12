Pixelmator Photo mit großem Update & 50 Prozent Rabattaktion

Pixelmator Photo (App Store-Link) für iPhone und iPad liegt in Version 2.2 zum Download bereit und bietet völlig neue Klarheits- und Texturanpassungen, mit denen man die Schärfe und Klarheit mit feineren Details einstellen kann. Gleichzeitig wird subtil die Helligkeit und die Farben der Fotos angepasst, damit diese insgesamt schärfer und klarer aussehen. Mit der neuen Einstellung „Selektive Klarheit“ lassen sich die Texturen in den Lichtern, Mitteltönen und Schatten separat anpassen. Gleichzeitig gibt es eine verbesserte Leistung, Pixelmator Photo kann jetzt fast doppelt so schnell arbeiten. Auf dieser Webseite könnt ihr Vorher-Nacher-Fotos einsehen.

Pixelmator Photo setzt seit Sommer 2022 auf ein Abonnement für Neukunden und Kundinnen. Dieses gibt es aktuell günstiger, hier kostet das erste Jahr nur 12,49 Euro statt 26,99 Euro. Beachtet: Das Angebot gibt es nur über diesen Link. Optional kann die App auch einmalig mit 54,99 Euro bezahlt werden.

Gleichzeitig arbeitet das Team an einer Mac-Version von Pixelmator Photo. Es wird sich um eine native App für macOS handeln, die entweder noch gegen Ende des Jahres, aber spätestens Anfang nächsten Jahres bereitgestellt werden soll. Und wer das neue Abonnement in Pixelmator Photo für iOS abschließt, wird auch Pixelmator Photo für Mac ohne Zusatzkosten nutzen können. Heißt aber auch: Pixelmator Photo für Mac gibt es nur mit Abo.