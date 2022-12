Fehlerhafte Butterfly-Tastaturen: Apple versendet Informationen zu Entschädigungszahlungen an betroffene Nutzer

Im Juli diesen Jahres hatte Apple zugestimmt, Entschädigungszahlungen in Höhe von 50 Millionen US-Dollar an MacBook-Käufer und Käuferinnen zu zahlen, die die Butterly-Tastaturen ihres MacBooks reparieren lassen mussten, weil diese fehlerhaft waren. Nun schickt Apple Mails an die betroffenen Nutzer und Nutzerinnen, um sie über das weitere Vorgehen zu informieren.

In den MacBook-Modellen aus 2015 bis 2019 hatte Apple die sogenannten Butterfly-Tastaturen verbaut, die eigentlich für ein verbessertes Schreibgefühl sorgen sollten, aber oft genug durch ihre fehlerhafte Funktionsweise auffielen. So mehrten sich in diesen Jahre Berichte über Tasten, die hängen blieben oder einen Buchstaben mehrfach eingaben bis hin zu Berichten über Totalausfälle der Tastaturen.

2018 kam es im Zuge dessen zu einer Sammelklage gegen Apple, da die betroffenen Käufer und Käuferinnen vermuteten, Apple habe von der Fehlerhaftigkeit der Tastaturen gewusst, dies aber bewusst verschleiert, um weitere MacBooks zu verkaufen. Im Juli 2022 war der Rechtsstreit beigelegt worden, nachdem Apple Entschädigungszahlungen in Höhe von 50 Millionen US-Dollar zugesagt hatte.

Jetzt versendete Apple folgende Mail an die betroffenen Kunden:

„Lieber MacBook-User, Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie sich wegen Ihres MacBook-Laptops an unsere Firma gewandt haben. Am 28. November 2022 erteilte das Gericht die vorläufige Genehmigung für einen landesweiten Vergleich in Höhe von 50 Millionen US-Dollar, der MacBook-Käufern zugute kommen soll, die ihre „Butterfly“-Tastatur reparieren ließen. Weitere Informationen über den Vergleich, die Anspruchsberechtigung, das Genehmigungsverfahren und Ihre Möglichkeiten finden Sie unter www.KeyboardSettlement.com.“

Bis zu 395 Dollar Entschädigung

MacBook Pro User, die das gesamten Topcase ihres Laptops mindestens zweimal innerhalb von vier Jahren austauschen lassen mussten, zählen dabei zur Kategorie 1 der Einigungsvereinbarung und erhalten eine automatische Zahlung von Apple. Bis zu 395 US-Dollar werden Betroffenen dieser Kategorie ausgezahlt.

Nutzer und Nutzerinnen, die eine solche Reparatur nur einmalig in Anspruch nehmen mussten, müssen ein Formular bei Apple einreichen, um die Zahlung zu erhalten. Personen, die einzelne Tasten tauschen lassen mussten, können auf gleichem Wege eine kleine Entschädigungszahlung erhalten. Die Formulare können noch bis zum 6. März eingereicht werden; eine finale Anhörung dazu findet am 16. März statt.

Zwar hatte Apple im Juni 2018 ein Reparatur-Programm für die Tastaturen auf den Weg gebracht, doch da dabei lediglich Butterfly-Tastaturen gegen Butterfly-Tastaturen getauscht wurden, betrachteten viele User diese Art der Reparatur als unzureichend.

Inzwischen hat sich Apple bekanntlich von der Butterfly-Tastatur verabschiedet und setzt wieder auf die weitaus widerstandsfähigere Scissor-Switch-Technologie.

Foto: iFixit.