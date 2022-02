Bulbs 2.0: Neues Glühlampen-Puzzle mit 60 kostenlosen Leveln

Das Wetter an diesem Wochenende soll ja wieder einmal besch…eiden werden. Die Aussichten sind trüb, stürmisch und regnerisch. Was passt da besser, als sich mit einer Tasse Tee und dem Apple-Gerät aufs Sofa zu verziehen und sich in ein kniffliges Puzzle-Game zu vertiefen? Mit Bulbs 2.0 (App Store-Link) ist nun ein solcher Kandidat neu im deutschen App Store erschienen. Der Download des Spiels für iPhone und iPad ist etwa 88 MB groß und benötigt zudem iOS bzw. iPadOS 9.0 oder neuer. Eine deutsche Lokalisierung besteht bisher noch nicht, man hat also mit Englisch auszukommen.

Das neue Puzzle lädt mit seinem zunächst simpel erscheinenden Spielprinzip dazu ein, verschiedene Farben zu mischen, um schließlich das gesamte Spielfeld in weißes Licht zu tauchen. Rot plus Blau ergibt Lila, Blau plus Gelb ergibt Grün – und Weiß enthält alle Farben.

In Bulbs 2.0 ist das Spielbrett mit farbigen Glühbirnen gefüllt, die ihren spezifischen Lichtton innerhalb ihrer eigenen Zellen umkehren – zusammen mit den umliegenden acht Zellen. Wenn man also eine rote Glühbirne „umdreht“, wird eine benachbarte blaue Glühbirne zu lila. Gibt es in der Nähe violette Lampen? Diese werden wieder zu blau. Das Ziel ist daher einfach, aber wird schnell sehr anspruchsvoll: Vertausche die Farben, bis das gesamte Spielfeld weiß ist.

Mit einer begrenzten Anzahl von Zügen und mehr als 60 Levels unterschiedlicher Größe ist Bulbs 2.0 eine hervorragende Methode, um die immer wieder befriedigende Kunst des Farbmischens zu vermitteln. Entwicklerin Marina Makarevskaya erklärt zur Entstehungsgeschichte des neuen Spiels:

„Bulbs 2.0 hat eine interessante Entstehungsgeschichte. Ich versuchte, die Anzahl der Assets für ein Spiel, an dem ich arbeitete, zu reduzieren, indem ich es in Graustufen erstellte und programmatisch eine Farbe zuwies. Das Problem lag nicht in der Zuweisung der Farbe, sondern darin, dass die Endfarbe (die aus dem grauen Bild und der hinzugefügten Farbe erstellt wurde) tatsächlich dem Ergebnis entsprach, das wir auf dem Bildschirm sehen wollten. Das brachte mich auf die Idee, die Aufgabe, Farben zu mischen, in ein Puzzlespiel zu verwandeln. Bulbs 2.0 ist das Endergebnis.“

In Bulbs 2.0 können die ersten 60 Level des Spiels komplett kostenlos und ohne weitere Einschränkungen absolviert werden. Auch danach hält das Puzzle ein sehr faires Preismodell bereit: Zwei weitere Level-Packs mit jeweils 60 zusätzlichen Rätseln können für je 0,99 Euro per In-App-Kauf erworben werden. Ein abschließender kleiner Trailer bei YouTube liefert euch weitere Eindrücke.