Die Drei ??? – Plan der Chamäleaonbande: Neues Abenteuer mit den Detektiven

Das Team von USM veröffentlicht in aller Regelmäßigkeit neue und spannende Spiele um das kultige Detektiv-Trio Justus, Bob und Andrew, auch als Die Drei ??? bekannt. Nun gibt es neues Futter für Hobby-Ermittler und -Ermittlerinnen: Mit Die Drei ??? – Plan der Chamäleonbande (App Store-Link) ist nun ein neues Abenteuer für iOS erschienen, das sich zum Preis von 7,99 Euro auf iPhones und iPads herunterladen lässt. Zur Installation sollte man neben 555 MB an freiem Speicherplatz auch iOS bzw. iPadOS 9.0 oder neuer mitbringen. Alle Inhalte stehen natürlich in deutscher Sprache zur Verfügung.

In Die drei ??? – Plan der Chamäleonbande ermitteln die Spieler und Spielerinnen zusammen mit Justus, Peter und Bob in einem spannenden Fall rund um eine raffinierte Diebesbande, eine Musiktournee, eine aufdringliche Bloggerin und ganz besondere Schmuckstücke. Dazu heißt es auch vom Entwicklerteam von USM:

„Eine Welle von raffinierten Raubzügen hält das ganze Land in Atem. Dahinter soll die gut getarnte „Chamäleonbande“ stecken. Seltsamerweise decken sich Orte und Zeiten der Einbrüche mit dem Tourneeplan eines angesagten Gesangduos. Stecken die Musiker hinter den Verbrechen? Bob geht mit auf Tour und ermittelt undercover. Aber wo stecken Justus und Peter? Können Die Drei ??? den ganz großen Coup der Räuber verhindern und die Bande überführen?“

Das Detektiv-Adventure mit komplett neuer Story, noch nicht bekannt aus Hörspielen oder Büchern, führt die drei Kultdetektive zu zahlreichen Locations zwischen Rocky Beach und San Francisco und hält Wiedersehen mit einigen Bekannten bereit. Dazu zählen unter anderem Sax Sandler, Bobs Mutter, Jeffrey und weitere Personen. Das Spiel wird gesprochen von Oliver Rohrbeck, Jens Wawrczeck, Andreas Fröhlich und weiteren Die drei ???-Hörspielsprechenden und ist geeignet für Spieler ab zehn Jahren.