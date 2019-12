Endel: Schlaf- und Entspannungs-App jetzt mit limitierten Weihnachts-Sounds

Für viele Menschen werden die bald anstehenden Weihnachts-Feiertage zu einer echten Zerreißprobe: Stressige Familienbesuche, Auf-den-letzten-Drücker-Geschenke, Terminstress und weiteres führen nicht unbedingt dazu, dass sich Besinnlichkeit und Entspannung einstellt. Die Schlaf- und Relax-App Endel (App Store-Link) will schon seit einiger Zeit Stress und Schlaflosigkeit vorbeugen und bietet nach einer kostenlosen Testphase den eigenen Dienst in einem Abo an. Die 220 MB große Anwendung erfordert iOS 11.2 oder neuer und kann auch in deutscher Sprache verwendet werden.

Das Prinzip von Endel basiert auf insgesamt vier verschiedenen Modi, aus denen der Nutzer je nach eigener Stimmung und Situation auswählen kann. Neben Entspannung („Relax“) gibt es auch Schlafen („Sleep“), Arbeiten (“Focus“) und Spazieren gehen („On-The-Go“). Dabei werden nicht einfach nur ein paar entspannende Natursounds abgespielt, sondern alles dreht sich um eine „endlose, unaufdringliche und individuelle Klanglandschaft“, wie es in der Story zu Endel heißt.

Entwickler: „Warmer akustischer Unterschlupf“

„In unserem Schlafmodus verwenden wir verschiedene Ansätze“, erklärt dazu auch Nadya Yurinova von Endel. „Wir erzeugen Klänge in bestimmten Frequenzbereichen, die die kognitiven Zustand des Hörers verändern können.“ Dazu macht die App unter anderem vom eigenen Standort, der Zeitzone, dem aktuellen Wetter und dem Herzrhythmus des Users Gebrauch, um so personalisierte und harmonisch abgestimmte Klänge abzuspielen. Am besten sollte man diese natürlich in einer ruhigen Umgebung mit Kopfhörern genießen.

Um den eigenen Nutzern auch in der Weihnachtszeit entsprechende Entspannung zu bieten, haben die deutschen Entwickler von Endel jetzt ein frisches Update auf Version 1.31.1 im App Store bereitgestellt. Nach der Aktualisierung steht in der App nun eine weitere Klangszene bereit: „Entspannen Sie sich mit einer limitierten Weihnachts-Soundlandschaft – Ihr warmer akustischer Unterschlupf für den Fall, dass der Feiertagsrummel zu überwältigend wird“, heißt es von den Machern im App Store. Wie lange die Weihnachts-Sounds in Endel zur Verfügung stehen, wurde bisher nicht bekannt gegeben. Solltet ihr die App verwenden, habt ihr aktuell aber zusätzliche Auswahl zur Verfügung, die ohne weitere Kosten genutzt werden kann.