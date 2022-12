Govee Lichterkette ausprobiert: Dank Gutschein für 48,99 Euro erhältlich

Der Zubehör-Hersteller Govee hat uns vor einigen Wochen mal wieder ein größeres Paket zukommen lassen. Darin enthalten war auch die Lichterkette für den Außenbereich, die ich heute aus gutem Grund aus dem Karton geholt habe. Bei Amazon bekommt ihr aktuell nämlich 30 Prozent Rabatt, wenn ihr den Coupon auf der Produktseite aktiviert. So reduziert sich der Preis von 69,99 auf nur noch 48,99 Euro (Amazon-Link).

Für dieses Geld bekommt ihr eine 15 Meter lange Lichterkette mit 15 Lampen. Verbunden wird der ganze Spaß mit einer herkömmlichen Steckdose, wobei der Hersteller einen IP-65 Wasserschutz verspricht. Die maximale Helligkeit bei 2.700 Kelvin wird mit 680 Lumen angegeben, wobei wir uns darüber noch im Detail unterhalten müssen.

Zunächst einmal wird per WLAN eine Verbindung mit dem Smart Home hergestellt, was über die Govee-App erledigt wird. Und ich bleiben auch Ende 2022 dabei: Die App ist das absolut unübersichtlichste, was ich in Sachen smarter Beleuchtung in den letzten Jahren erlebt habe. Selbst die ebenfalls nicht prickelnde Nanoleaf-App wirkt im Gegensatz dazu absolut übersichtlich und überschaubar. Natürlich sind die ganzen Möglichkeiten und Effekte, die Govee bietet, eine spannende Sache – im Alltag ist aber weniger oft mehr.

Was die Beleuchtung selbst angeht, fungiert die Govee Lichterkette mit bunten Farben sicherlich nicht als Stimmungslicht. Die Farben kann man als eher sanft bezeichnen, gerade bei eigentlich kräftigen Farben wie beispielsweise Rot. Und auch als ich einen Weißton ausgewählt habe, war das Resultat eher zurückhaltend.

Die Erleuchtung der Govee Lichterkette

Nur durch Zufall habe ich dann in den vorbereiteten Szenen die Einstellung „Erleuchtung“ gefunden. Klingt wirklich dämlich, könnte das Ergebnis aber nicht passender beschreiben: In dieser Einstellung leuchtet die Govee Lichterkette wirklich hell und dürfte auf der Terrasse durchaus auch als Beleuchtung geeignet sein.

Ansonsten dürft ihr in diesem Preissegment in Sachen Verarbeitung und Materialqualität keine Wunder erwarten. Die Lampen sind aus Plastik und das sieht man ihnen auch an. Wenn sie irgendwo zwei Meter hoch über euch hängen, dürfte das aber wohl nicht mehr auffallen. Wichtiger sind da zum Beispiel die Aufhängungen, die bei der Govee Lichterkette einen soliden Eindruck machen.

Für 48,99 Euro kann man unterm Strich nicht meckern. Ich persönlich werde so schnell aber einfach kein Fan der Govee-App. Nicht vergessen darf man zudem, dass zwar Amazon Alexa und Google Assistent mit an Bord sind, aber kein HomeKit.