Banking: DKB-App kann Lastschriften zurückrufen und direkt auf Kreditkarte überweisen

Die neue und moderne DKB-App (App Store-Link) wird kontinuierlich weiter entwickelt, neue Funktionen werden in regelmäßigen Abständen per Update bereitgestellt. Das ist nicht die eleganteste Lösung, allerdings kann man weiterhin die alte Banking-App nutzen, sollten wichtige Funktionen in der neuen App fehlen. Mit dem Update auf Version 1.21.0 gibt es zum Jahresabschluss folgende Neuerungen.

Ab sofort könnt ihr Lastschriften in der DKB-App zurückgeben lassen. Sollte ein Anbieter, ein Service und Co. Geld abbuchen, obwohl dies nicht gewünscht ist, könnt ihr euch die Kohle mit nur wenigen Klicks zurückbuchen lassen. Hier sollte man dann auch eine Lastschriftkündigung an den Anbieter schicken, um weitere Probleme zu verhindern.

Ebenfalls praktisch: Ihr könnt fortan Überweisungen auf die Kreditkarte machen. Möchte man das eigene Limit erhöhen, könnt ihr einfach Geld auf die Kreditkarte überweisen und nutzen. Per App geht das jetzt besonders schnell. Optional könnt ihr natürlich auch den Kreditrahmen erhöhen, hier muss man aber eine Anfrage stellen, die geprüft werden muss.

Auch wenn ich diese Updates in Häppchen nicht gutheiße, komme ich mit den Funktionen der DKB-App klar. So langsam geht es ja in die richtige Richtung, die wichtigsten Funktionen sind vorhanden und die Handhabung ist wirklich toll. Damals hatte ich mich für die DKB entschieden, da es hier eine tolles Konto inklusive echter Kreditkarte zum Nulltarif gibt. Die Konditionen haben sich geändert, beim Gratis-Konto ist nur noch die VISA Debit Karte mit dabei. Für weitere Leistungen muss gezahlt werden.

Wer übrigens ein schönes Banking bei der DKB sucht, kann über banking.beta.dkb.de (Infos hier) die neue Oberfläche schon jetzt testen.