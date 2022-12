Ankers Eufy: Datenschutzversprechen auf der Webseite aktualisiert

Vor knapp zwei Wochen haben wir bereits darüber berichtet, dass Eufy, Anbieter für Sicherheitslösungen, als Reaktion auf publik gewordene Sicherheitslücke seiner Produkte ein App-Update mit überarbeiteten Informationen zum Datenschutz veröffentlicht hat. Nun wurde auch auf der Webseite des Anbieters „nachgebessert“.

Noch bis vor Kurzem warb die Anker-Tochter Eufy damit, besonders sichere Überwachungssysteme anzubieten und dem Schutz persönlicher Daten oberste Priorität einzuräumen. Das dem nicht ganz so ist, hatte vor knapp drei Wochen der US-amerikanische Sicherheitsberater Paul Moore aufgedeckt. Als Reaktion auf die Vorwürfe, Eufy lade Inhalte ohne Nutzereinwilligung in die eigene Cloud hoch, passte das Unternehmen die Informationen zum Umgang mit Daten innerhalb seiner App an. Die Produkte und die dazugehörigen Speichermechanismen blieben dabei unangetastet. Nun hat auch das Datenschutzversprechen auf der Eufy-Webseite ein kleines „Facelift“ erfahren.

Passagen abgeändert oder ganz gestrichen

Nun also hat Eufy sein Datenschutzversprechen auf der eigenen Webseite an vielen Stellen angepasst und den Informationen angeglichen, die auch in der App bereitgestellt werden. Viele Passagen wurden dabei abgeändert bis hin zu ganz gestrichen.

Wo es früher hieß: „Dank der sicheren lokalen Speicherung direkt auf dem Gerät verlassen Ihre privaten Daten niemals die Sicherheit Ihrer Privatsphäre und sind nur für Sie allein zugänglich“ lesen wir nun: „Unsere Kunden behalten die volle Kontrolle über ihre Aufnahmen. Wir haben Kontrollmechanismen entwickelt, die sicherstellen, dass alle Videoaufnahmen sicher auf dem lokalen Speichermedium im eigenen Haus aufbewahrt werden, wobei eine Speicherung in der Cloud als Option zur Verfügung steht.“

Diese Umformulierung trägt Eufys Vorgehen Rechnung, Vorschaubilder von Videoaufnahmen in die Cloud hochzuladen, wenn eine entsprechende Benachrichtigungseinstellung gewählt ist. Der Hersteller distanziert sich somit von seinen früheren Versprechen, die aufgezeichneten Daten würden ausschließlich beim User verbleiben. An den Produkten und deren Speicherlogiken will man offenbar weiterhin nicht nachbessern. Ob das für Eufy-Nutzer und Nutzerinnen ein zufriedenstellendes Vorgehen ist, bleibt abzuwarten.