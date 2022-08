iPhone als Webcam am Mac: So funktioniert Continuity Camera mit iOS 16 und macOS Ventura

Mit iOS 16 und macOS Ventura wird man sein iPhone auch als Webcam am Mac nutzen können. Das ist eine richtig tolle Neuerungen, denn das iPhone bietet einfach sehr gute Kameras. In den aktuellen Beta-Versionen ist die Funktion aktiviert und der YouTuber Brian Tong stellt die Funktion zusammen mit einer entsprechenden Belkin-Halterung genauer vor.

Der YouTuber hat einen Prototyp der Halterung erhalten. Per MagSafe wird die Halterung am iPhone angebracht, über eine kleine ausklappbare Lippe kann man das iPhone samt Halterung am oberen Displayrand des MacBooks anbringen. Auf den ersten Blick sieht das etwas wackelig aus, zudem ist noch nicht ganz sicher, ob das Belkin Produkt exakt in der gezeigten Form auf den Markt kommen wird.

Gut: Der Mac erkennt automatisch, dass man das iPhone jetzt als Webcam nutzen möchte und wechselt automatisch auf die iPhone-Kamera. Mit Continuity Camera stehen dann auch Center Stage, ein Porträt-Modus und ein sogenanntes Studio-Licht zur Verfügung.

Foto: Brian Tong.