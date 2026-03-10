Laifen Wave Pro: Hightech-Zahnbürste startet mit Rabatt

Anfang des Jahres vorgestellt, ist die neue Hightech-Zahnbürste Laifen Wave Pro ab sofort erhältlich. Wie üblich, gibt es zum Verkaufsstart einen netten Rabatt, sodass der Kauf leichter fällt. Die Laifen Wave Pro ist dabei in verschiedenen Ausführungen und Farben verfügbar, die wir folgend mit Preis und Rabatt für euch auflisten.

Laifen Wave Pro (ABS-Kunststoff) in Blau, Weiß und Rosa für 89,99 Euro statt 99,99 Euro (Amazon-Link)

Laifen Wave Pro (Aluminium) in Silber, Blau und Rosa für 107,99 Euro statt 119,99 Euro (Amazon-Link)

Laifen Wave Pro (Edelstahl) für 125,99 Euro statt 139,99 Euro (Amazon-Link)

Laifen Wave Pro (Transparent) für 125,99 Euro statt 139,99 Euro (Amazon-Link)

Das kann die Laifen Wave Pro

Da die Farb- und Materialauswahl sehr groß ist, findet man schnell die passende Zahnbürste. Ich finde das Design wirklich futuristisch, das sich auch von der breiten Masse abhebt.

Im Zentrum steht Laifens patentierte Oszillations- und Vibrationstechnologie. Dadurch ermöglicht die Zahnbürste erstmals 60-Grad-Oszillationen kombiniert mit bis zu 66.000 Schallvibrationen pro Minute. Diese Kombination unterstützt besonders effektiv die von Zahnärzten empfohlene modifizierte Bass-Technik.

Mehr Kontrolle und individuelle Einstellungen

Zusätzlich setzt Laifen auf neu entwickelte Bürstenköpfe, die gezielt für eine gründliche Reinigung der Zahnzwischenräume konzipiert wurden. Ein intelligenter Drucksensor überwacht den Putzdruck und hilft dabei, Zähne und Zahnfleisch zu schützen.

Außerdem verfügt die Wave Pro über ein Dual-Mode-Reinigungssystem mit den Modi „Daily Clean“ und „Deep Clean“. Beide Programme lassen sich jeweils in drei Intensitätsstufen anpassen, sodass ihr euer persönliches Putzgefühl individuell einstellen könnt.

App hilft beim Zähneputzen

Unterstützt wird die Zahnpflege zusätzlich durch eine smarte Putzanleitung: Ein integrierter Timer sowie personalisierte Putzberichte in der Laifen-App helfen dabei, die eigene Routine langfristig zu optimieren.

Auch die Akkulaufzeit überzeugt: Mit bis zu 70 Tagen Laufzeit eignet sich die Wave Pro nicht nur für den täglichen Einsatz zu Hause, sondern auch hervorragend für längere Reisen.

Laifen Wave Pro Elektrische Schallzahnbürste für Erwachsene – Modell 2026 mit... 【Effiziente WaveMotion-Technologie auf Profi-Niveau】 Profitieren Sie innerhalb weniger Minuten von effizienter Zahnreinigung auf Profi-Niveau...

【Gründliche Reinigung mit schonendem Zahnfleischschutz】Die brandneuen Bürstenköpfe verfügen über ein multifunktionales Borstendesign und eine...