Philips stellt neue Pads für den OneUp-Wischer vor

Für mich war der Philips OneUp eine der Überraschungen im vergangenen Jahr. Ich habe eigentlich nicht viel von dem elektrischen Wischer erwartet und wurde dann mit einer richtig guten Reinigungsleistung überzeugt. Vor allem, weil man deutlich mehr Druck auf den Boden ausüben kann, als mit einem großen und motorisierten Nass- und Trockensauger.

Um den Philips OneUp noch ein bisschen besser zu machen, hat der Hersteller jetzt drei neue Bodenpads vorgestellt. Diese sind im Laufe des Monats im Handel erhältlich und sollen die Reinigung ausgewählter Böden noch besser machen. Im Fokus stehen hier vor allem Fliesen und Holzböden.

Das sind die drei neuen Wischpads für den Philips OneUp

Das Allrounder-Pad (XV1882): Mit seinem ausgewogenen Mix aus rund 70 Prozent Mikrofaser und 30 % Mischfaser bringt es genau die richtige Balance zwischen Saugkraft und Struktur mit – ideal für den täglichen Einsatz, wenn es einfach schnell sauber sein soll.

Das Fliesen-Pad (XV1883): Seine Kombination aus 50 % Polyester und 50 % Mikrofaser sorgt dafür, dass der Boden etwas länger feucht bleibt und mithilfe der robusteren Fasern so besser hartnäckiger Schmutz aus Fugen und Poren gelöst wird. So ist das Pad ideal einsetzbar auf Stein, Beton und Fliesen.

Das Holz-Pad (XV1882): Es besteht zu 100 % aus feinster Mikrofaser, dem Material mit der höchsten Kapillarwirkung. Das Ergebnis: minimale Feuchtigkeit, sofortige Trocknung und eine Reinigung, die Parkett, Dielen und Echtholz sichtbar pflegt, ohne sie zu belasten.

Angebot Philips OneUp 5000 Serie Elektrischer Wischmopp - 2X sauberere Böden², 2X... DOPPELT SO SAUBERE BÖDEN WIE MIT MANUELLEN WISCHMOPPS²: Genießen Sie eine gründliche Reinigung, die Fett, Flecken, klebrigen Schmutz und feinen...

DOPPELT SO SCHNELLES WISCHEN WIE MIT MANUELLEN WISCHMOPPS: Erleben Sie schnelles Reinigen mit einem Mopp, der die Wischzeit halbiert. Ideal für...

So funktioniert der Philips OneUp

Falls ihr euch noch einmal ansehen wollt, wie genau der elektrische Wischer von Philips funktioniert, verweisen wir gerne auf unseren YouTube-Kanal. Dort haben wir ein ausführliches Video über den OneUp erstellt, das das Produkt auch in Kombination mit einem klassischen Wischmopp und einem Nass- und Trockensauger zeigt.