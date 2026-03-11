MacBook Neo ist ein Schock für die Computer-Industrie

Die ersten Testberichte rund um das neue MacBook Neo sind sehr positiv ausgefallen. Aber was sagt eigentlich die Konkurrenz zu dem neuen, günstigen Notebook von Apple? Erste Einblicke liefert uns Asus, denn dort wurde während der Verkündung der aktuellen Quartalszahlen auch über das MacBook Neo gesprochen.

„Angesichts der bisher sehr hohen Preise von Apple ist die Einführung eines so günstigen Produkts echt ein Schock für den ganzen Markt“, hat Asus‘ Chief Financial Officer Nick Wu während der Konferenz gesagt. Aktuell geht er noch davon aus, dass MacBook Neo sei hauptsächlich ein Gerät zum Konsum von Medien.

„Ich denke, dass alle PC-Hersteller, auch die großen wie Microsoft, Intel und AMD, das echt ernst nehmen und intensiv darüber reden, wie sie mit diesem Produkt im ganzen PC-Bereich mithalten können“, so Wu über den Start des neuen MacBook Neo. „Das ganze PC-System wird entsprechende Produkte auf den Markt bringen, um mit Apple zu konkurrieren.“

Ist das MacBook Neo leistungsstärker als gedacht?

Aber hat er überhaupt recht mit der Annahme, dass das MacBook Neo nur ein Gerät zum Konsum von Medien ist? Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, allerdings habe ich gestern einige Videos rund um das MacBook Neo angesehen, bei dem bereits Gegenteiliges zu erkennen war.

So hat der YouTuber Brian Tong das neue Apple-Modell gegen ein HP OmniBook 5 antreten lassen. Letzteres bietet etwas mehr Arbeitsspeicher und Speicherplatz, spielt mit einem Marktpreis von rund 700 Euro aber in einer recht ähnlichen Preisklasse. Während das MacBook Neo selbst aufwendige Video-Projekte noch ordentlich angezeigt hat, war auf dem HP nicht mehr an flüssiges Arbeiten zu denken.

Ganz ähnliche Beobachtungen hat der Fotograf Tyler Stalman gemacht. Er hat das MacBook Neo mit einigen Pro-Apps auf die Probe gestellt. Das durchaus sehenswerte Ergebnis könnt ihr im folgenden Video sehen.