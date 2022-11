Neues Apple-Patent beschreibt Logo mit Beleuchtung

Viele werden sich noch freudig an das schicke, beleuchtete Logo erinnern, das bis 2015 die Macbook-Deckel zierte. Vor sieben Jahren entschied sich Apple stattdessen – sehr zum Verdruss vieler Fans – für eine schlichte, unbeleuchtete Variante seines Logos auf den Geräterückseiten. Nun ist ein Gerücht laut geworden, das die Rückkehr des Backlit-Logos verheißen könnte.

Wenn man einer Meldung des U.S. Patent and Trademark Office glauben darf, die letzte Woche veröffentlicht wurde, hat Apple im Mai 2022 ein neues Patent eingereicht, das von einer Implementierung von „Backlit Partial Mirror Structures“ spricht. In dem Patent heißt es:

Ein elektronisches Gerät wie z. B. ein Laptop oder ein anderes Gerät kann ein Gehäuse haben. Komponenten wie ein Display und eine Tastatur können in das Gehäuse eingebaut werden. Die Rückseite des Gehäuses kann mit einem Logo versehen sein. Das Logo oder andere Strukturen im Gerät können mit einem hinterleuchteten, teilweise reflektierenden Spiegel versehen sein. Der Spiegel kann dem Logo oder anderen Strukturen ein glänzendes Aussehen verleihen und gleichzeitig die Sicht auf innere Komponenten versperren. Gleichzeitig ermöglicht die teilweise Transparenz des Spiegels, dass die Hintergrundbeleuchtung aus dem Inneren des Geräts durch den Spiegel hindurchgeht.

Das liest sich wie eine doch recht eindeutige Beschreibung eines Backlit-Logos. Wir dürfen also gespannt sein, ob die nächsten Macbook-Modelle mit dem beleuchteten Logo ausgestattet sein werden. Schicker wäre es, oder was meint ihr?