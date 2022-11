Home-App unter iOS 16: Apple erklärt die Überarbeitung der Smart Home-Zentrale

Zu einer der größten Neuerungen von iOS 16 gehört auch eine komplett neu gestaltete Home-App. Diese dient als Zentrale für HomeKit-kompatible Smart Home-Geräte und wurde unter anderem mit einem neuen UI und Icons, anpassbaren Bereichen, neuen Wallpapern und mehr ausgestattet. In einem Interview mit Parade hat sich nun Cecilia Dantas, Teil des Apple-Teams für Product Marketing, zur neuen Home-App geäußert.

Sie erklärt gegenüber Parade, dass eines der größten Ziele für die überarbeitete Home-App gewesen sei, die Anwendung ansehnlich und für alle User, unabhängig von ihren bisherigen Erfahrungen mit Smart Home-Geräten, nutzbar zu machen.

„Wir haben die Gelegenheit genutzt, die Home-App zu überdenken und neu zu gestalten. Sie hat einen frischen, neuen Look und lässt sich wunderbar skalieren, sowohl für diejenigen, die ihr Smart Home gerade erst mit ein paar Accessoires einrichten, als auch für diejenigen, die bereits ein fortgeschrittenes Setup haben.“

Die Home-App hat mit iOS 16 einige Anpassungen spendiert bekommen, die den Zugriff erleichtern sollen. So gibt es neue Schaltflächen für die oberste Reihe der Geräte, HomeKit-Kameras befinden sich nun oben in der App, darunter sind Szenen und Favoriten angeordnet. Im Anschluss sieht man alle anderen Geräte nach Räumen sortiert. Zudem wurden die meisten HomeKit-Geräte-Symbole entweder vollständig aktualisiert oder leicht aufgefrischt.

Cecilia Dantas sprach im Interview mit Parade auch über die Integration des neuen Smart Home-Standards Matter mit iOS 16.1. Sie betonte, dass man weiterhin großen Wert auf Datenschutz lege.

“[Apple] setzt weiterhin die gleichen Maßstäbe für den Datenschutz an, die wir für alle unsere Produkte und Dienstleistungen anwenden. Alle Daten werden also mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gespeichert. Es gibt also keine Möglichkeit für Apple, diese Daten zu lesen. Und Apple erstellt kein Profil darüber, welches Zubehör Sie verwenden oder wie Sie es verwenden.“