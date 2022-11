Google Chrome: Neue Sidebar für schnelleren Vergleich von Suchergebnissen

Der bekannte Webbrowser Google Chrome hat neue Features spendiert bekommen. Ab sofort gibt es eine neue Seitenleiste, die den Vergleich von Suchergebnissen schneller und einfacher machen soll, ohne dabei zwischen der Suchseite und den dort präsentierten Website-Links hin- und herspringen zu müssen.

In einem Blogbeitrag berichtet Google über das neue Feature des hauseigenen Browsers und erklärt zugleich auch, wie dieses funktioniert.

„Erweitere das Seitenpanel, um Suchergebnisse schnell zu vergleichen, ohne auf die Schaltfläche ‚Zurück‘ klicken zu müssen.

1. Gebe deine Suche in die Adressleiste ein und klicke auf ein Ergebnis.

2. Klicke in der Adressleiste auf ‚Suche im Seitenbereich öffnen‘.

3. Deine Suchergebnisse werden in der Seitenleiste geöffnet. Wenn du auf ein Ergebnis klickst, wird die Seite in der aktuellen Registerkarte geöffnet, so dass du die Seiten und Ergebnisse leicht vergleichen kannst.“