Nothing Ear (2): Neue In-Ears mit ANC jetzt für 149 Euro vorbestellen

Die Nothing Ear (2) sind ab sofort erhältlich und können für 149 Euro vorbestellt werden. Der Markstart ist für den 31. März datiert. Was die neuen In-Ears mitbringen, wollen wir in den folgenden Zeilen klären.

Die Ear (2) bieten Hi-Res Audio mit der LHDC 5.0 Codec-Technolgie, die für ein noch besseres Klangerlebnis sorgt. Die In-Ears sind mit einem dynamischen 11,6-mm-Treiber mit spezieller Membran ausgestattet und bieten eine verbesserte akustische Leistung. Die neu entwickelte Kombination aus Polyurethan- und Graphen-Materialien sorgt für noch sattere hohe Frequenzen und tiefere, weichere Bässe. Außerdem schafft das einzigartige Zweikammer-Design einen größeren Raum für einen gleichmäßigeren Luftstrom und einen noch klareren Klang.

Mit dabei ist eine aktive und adaptive Geräuschunterdrückung, persönliche Klangprofile für individuelle Hörbedürfnisse, eine duale Verbindung, die es ermöglicht zwei Geräte gleichzeitig zu verbinden sowie die Clear Voice-Technologie für klare und saubere Anrufe. Die Wiedergabezeit liegt bei kombinierten 36 Stunden, wobei eine Schnellladung von 10 Minuten direkt 8 Stunden Musikgenuss ermöglicht. Kabelloses Laden mit 2,5 Watt wird unterstützt. Über kleine Drucktasten an den Kopfhörern selbst könnt ihr die Musik steuern, zwischen den ANC-Modi wechseln und mehr. Diese Aktionen können per App individuell angepasst werden.