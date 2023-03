watchOS 9.4: Release Candidate zeigt neue Features der Apple Watch auf

Zusammen mit iOS 16.4 hat Apple am gestrigen 21. März auch die Release Candidate (RC)-Version von watchOS 9.4 als öffentliche Beta sowie für Entwickler und Entwicklerinnen verteilt. Mit der Bereitstellung sind auch die Änderungen, die mit watchOS 9.4 Einzug halten werden, veröffentlicht worden.

In Verbindung mit watchOS 9.4 stellt Apple beispielsweise die Funktionen des Fahrrad-Trackings und AFib (Vorhofflimmern)-Verlauf für Apple Watch-User in neuen Ländern zur Verfügung. Zudem nimmt man auch eine dringend erforderliche Änderung an den Weckern der Smartwatch vor: Alarme werden nicht mehr mit der „Für ‚Ton aus‘ abdecken“-Geste stummgeschaltet, um versehentliche Abbrüche während des Schlafs zu vermeiden. Dieses Problem führte bei einigen Apple Watch-Usern dazu, dass sie aufgrund der versehentlichen Stummschaltung, bei der das Watch-Display mindestens drei Sekunden mit der Handfläche abgedeckt sein muss, verschliefen.

Weiterhin wird die Zyklusverfolgung auf der Apple Watch mit rückwirkenden Schätzungen des Eisprungs und Warnungen vor Zyklusabweichungen jetzt auch in Moldawien und der Ukraine unterstützt. Zudem ist der Vorhofflimmern-Verlauf nun auch in Kolumbien, Malaysia, Moldawien, Thailand und der Ukraine verfügbar. Apple beschreibt den Verlauf von Vorhofflimmern folgendermaßen:

„Vorhofflimmern ist eine chronische Erkrankung, aber die Zeit, die Menschen mit Vorhofflimmern verbringen, kann sich ändern. Menschen mit Vorhofflimmern führen oft ein gesundes, aktives Leben. Die Dauer des Vorhofflimmerns kann durch regelmäßige Bewegung, eine herzgesunde Ernährung, ein gesundes Gewicht und die Behandlung anderer Erkrankungen, die das Vorhofflimmern verschlimmern könnten, verkürzt werden. Unbehandelt kann Vorhofflimmern zu Herzversagen oder Blutgerinnseln führen, die einen Schlaganfall auslösen können. Der Vorhofflimmerverlauf gibt Ihnen einen langfristigen Einblick in die Zeit, in der Ihr Herz Anzeichen von Vorhofflimmern zeigt, auch bekannt als Vorhofflimmerbelastung, so dass Sie diese Informationen mit Ihrem Arzt teilen können, um ein ausführlicheres Gespräch zu führen.“

Jetzt, wo die Release Candidate-Version von watchOS 9.4 für Beta-Tester und -Testerinnen verfügbar ist, ist zugleich zu erwarten, dass das Update bereits nächste Woche veröffentlicht wird. Apple führt zeitgleich auch Betatests für iOS 16.4, iPadOS 16.4, macOS 13.3 und tvOS 16.4 durch – auch hier kann mit einem finalen Release in der kommenden Woche gerechnet werden.