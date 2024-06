Night Shift: Verstecktes watchOS-Feature kann durch Siri aktiviert werden

Die Apple Watch verfügt über eine versteckte Funktion zur Aktivierung von Night Shift. Dies fand ein Reddit-User kürzlich heraus und postete seine Entdeckung im Apple Watch-Subreddit. Wenn man Siri auf der Apple Watch bittet, Night Shift zu aktivieren, reagiert Siri, und das Display nimmt einen gedämpften, gelben Farbton an, der die Belastung durch blaues Licht reduziert.

Bislang ist nicht klar, seit wann Siri in der Lage ist, Night Shift auf der Apple Watch zu aktivieren: Das Feature scheint neu zu sein. Apple liefert keine Dokumentation zu Night Shift auf der Apple Watch, und auch als watchOS 10-Option wurde die Funktion nicht präsentiert. Es ist möglich, dass Night Shift an watchOS 11 gebunden ist, aber die Funktion ist nicht auf Geräte mit watchOS 11 beschränkt: Ich konnte die Funktion auf einer Apple Watch Series 6 mit installiertem watchOS 10 über den einfachen Sprachbefehl „Hey Siri, aktiviere Night Shift“ nutzen.

Kein Button in den Einstellungen zur manuellen Aktivierung

Die Aktivierung von Night Shift kann nur über Siri erfolgen, es gibt keinen Button in den Einstellungen auf der Smartwatch oder an anderer Stelle auf dem Gerät, um die Aktion manuell auslösen zu können. Siri erwähnt die Möglichkeit, Night Shift in der Einstellungs-App zu planen, aber das ist derzeit weder in watchOS 10 noch in watchOS 11 eine Option. Night Shift scheint auch nicht auf allen Apple Watch-Modellen verfügbar zu sein: Reddit-User mit einer Apple Watch Series 5 oder niedriger konnten das Feature nicht aktivieren.

Die Option, Night Shift plötzlich ohne eine begleitende Einstellung zu aktivieren, deutet darauf hin, dass es sich um eine Funktion handelt, die versehentlich eingeführt wurde. Die Umschaltfunktion könnte in einer zukünftigen Version von watchOS 11 oder einem kommenden watchOS 10-Update auch offiziell eingeführt werden.

Könnt ihr Night Shift auf eurer Apple Watch mit Siri-Sprachbefehl aktivieren? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.