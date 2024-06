Dyson WashG1: Neuer Wischsauger ist ab sofort im Handel erhältlich

Mitte Mai hatten wir bereits über den Dyson WashG1 berichtet und das neue Produkt des Herstellers erstmals angekündigt. Ab sofort ist der neue Wischsauger von Dyson auch im Handel erhältlich, und das exklusiv im Dyson-Webshop sowie in den Dyson Demo Stores zu einer UVP von 699 Euro.

Der Dyson WashG1 ist der erste eigenständige Wischsauger des bekannten Herstellers: Zuvor hat Dyson bereits mit einem zusätzlichen Wisch-Aufsatz für den herkömmlichen Handstaubsauger experimentiert. Beim neuen WashG1 setzt man auf gleich zwei Reinigungsbürsten, die sich in entgegengesetzte Richtungen drehen. Zudem sorgt ein einzigartiges System dafür, dass nasse und trockene Verschmutzungen direkt an der Quelle getrennt werden. Der 1 Liter große Wassertank soll Flächen von bis zu 290 Quadratmetern reinigen können. Interessant ist der Aufbau der Bodendüse: Dafür sorgen zwei Bürsten, die sich in entgegengesetzte Richtungen drehen. Der Hersteller erklärt dazu:

„Robuste Absaugplatten pumpen die Schmutzflüssigkeit in einen separaten Tank ab, während zusätzliche Nylonbürsten grobe Verschmutzungen von den Mikrofaserwalzen in eine herausnehmbare Schmutzauffangschale befördern. Diese Schale ist mit einem 500-Mikron-Filter ausgestattet, um das verunreinigte Wasser von Schmutzpartikeln zu trennen. Nach Gebrauch spült die Selbstreinigungsfunktion beide Walzen mit sauberem Wasser auf der höchsten Boost-Einstellung durch, um das gesamte System optimal auf die nächste Reinigung vorzubereiten.“

Mehrere Reinigungsmodi und insgesamt 26 Pumpen

Darüber hinaus bietet der Dyson WashG1 verschiedene Reinigungsmodi, bei der unterschiedliche Mengen an Wasser über insgesamt 26 Pumpen auf die beiden Wischrollen verteilt werden. „Jeder Modus verfügt zudem über drei Sensitivitätseinstellungen, um den ausgewählten Modus nochmals an die eigenen Reinigungsvorlieben anpassen zu können. Der separate Boost-Modus versorgt dabei jede Walze mit der maximalen Wassermenge, um hartnäckigen Schmutz und eingetrocknete Flecken zu entfernen“, heißt es von Dyson. Der Hersteller verspricht auch, dass der Dyson WashG1 flach unter Möbeln reinigen können soll.

Nun ist also der Marktstart erfolgt und wir werden sicherlich die Chance bekommen, den Wischsauger auch selbst ausprobieren zu können und eigene Eindrücke aus der Praxis liefern können – immerhin hat Dyson mit Marken wie Tineco, Dreame oder Roborock einige Konkurrenten in diesem Segment. Auf der Produktseite bei Dyson findet ihr weitere Infos zur Neuerscheinung, und hier könnt ihr den WashG1 für 699 Euro kaufen.