Komoot: Outdoor-Navi wird an Bending Spoons verkauft

Über das Outdoor-Navi Komoot (App Store-Link), das sich vor allem an Personen richtet, die Wander- oder Radtouren unternehmen wollen, haben wir hier bei uns im Blog schon mehrfach berichtet. Auch ich bin großer Fan der Navigations-App und nutze die Anwendung vor allem gerne bei der Planung von längeren Radtouren oder in unbekannten Gebieten, um mich von vorgeschlagenen Fahrradrouten inspirieren zu lassen.

Dank einer Integration für viele Geräte von Garmin, Wahoo und Co. können geplante Touren dann sogar mit externen Outdoor-GPS-Geräten absolviert werden. Aktuell kommt Komoot auf mehr als 45 Millionen registrierte User – und ist damit die größte digitale Community für Outdoor-Aktivitäten in Europa. Das Entwicklerteam stellt zudem regelmäßig neue Funktionen und Verbesserungen für die iPhone-, iPad- und Apple Watch-App bereit.

Nun gibt es erneut Neuigkeiten von Komoot zu vermelden: Das Unternehmen Komoot GmbH wurde von Bending Spoons übernommen, wie unter anderem Business Wire berichtet. Dies wurde von den Beteiligten am gestrigen 20. März bekanntgegeben. Markus Hallermann, Komoot-CEO und Mitgründer, äußerte sich dazu bei Business Wire:

„Seit 17 Jahren haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Outdoor-Abenteuer für alle zugänglich zu machen. Von den bescheidenen Anfängen in unseren Studentenzimmern haben wir Komoot von Grund auf aufgebaut und es auf 45 Millionen Nutzer gebracht, was es zu Europas führender Outdoor-Plattform macht. […] Aber das, was uns hierher gebracht hat, wird uns nicht auf die nächste Stufe bringen. Die Skalierung eines Unternehmens erfordert eine andere Denkweise und andere Fähigkeiten als der Aufbau eines Unternehmens. Deshalb glauben wir, dass Bending Spoons mit seiner einzigartigen Expertise in der Förderung von Innovationen und der Skalierung von Plattformen der perfekte Partner ist, um Komoot in die Zukunft zu führen.“