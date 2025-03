Gemini: Rollout der Audio-Overview-Funktion auf iOS und Android gestartet

Google hat für seine KI, Gemini (App-Store-Link), nun ein Update für iOS und Android veröffentlicht, mit dem die Funktion „Audio Overview erzeugen“ zum Leistungsumfang der App hinzugefügt wird. Mithilfe dieses Features könnt ihr Audio-Zusammenfassungen aus angefügten Dokumenten und Notizen erzeugen lassen, die wie ein kurzer Podcast zum Thema anmuten.

In der Web-Version von Gemini ist „Audio Overview“ bereits integriert. Hier können sowohl Nutzer der Free- als auch Nutzer der kostenpflichtigen Advanced-Version die kurzen Audio-Zusammenfassungen in englischer Sprache erzeugen lassen. Weitere Sprachen sollen in Kürze folgen. Der Ausgangs-Inhalt kann dabei aber auch in Deutsch hochgeladen werden.

In der mobilen Version seht ihr nach dem Update auf die neueste Version nun einen Button, über den ihr das Erstellen eines Audio-Overviews starten könnt. Auch unter dem Deep-Research-Tab könnt ihr das Erzeugen eines solchen Podcasts ansteuern.

Nach dem Upload eines Dokumentes, aus dessen Inhalt ein Podcast erzeugt werden soll, tippt ihr auf den entsprechenden Button und das Generieren beginnt. Nach einigen Minuten sendet euch Gemini dann eine m4a-Datei mit dem entsprechenden Audio zurück. Per Tipp auf die Datei öffnet sich dann ein Browsertab, in dem das Audio abgespielt wird. Direkt in der Gemini-App lässt sich das Audio nämlich, anders als in der Web-App, nicht anhören. Allerdings könnt ihr das Audio alternativ auch aus der App herunterladen und auf eurem Gerät speichern und die Wiedergabe in einem Player eurer Wahl starten.

Die erzeugten Podcasts können, wie beschrieben, mehrere Minuten lang sein und haben laut Google das Ziel, „das Material zusammenzufassen, Verbindungen zwischen den Themen herzustellen, ein dynamisches Hin und Her zu ermöglichen und einzigartige Perspektiven zu bieten.“ Allerdings ist zu beachten, dass die erzeugten Audios nur die als Grundlage dienende Datei für die Erstellung des Podcasts berücksichtigen. Die Informationen werden nicht mit anderen Quellen abgeglichen. Das geht nur, wenn ihr die Podcasts über Deep Research erzeugen lassen.

Rollout gestartet

Der Rollout von Audio Overview ist gestartet und sollte in den nächsten Tagen abgeschlossen sein. Gemini für iOS könnt ihr kostenlos im App Store laden.