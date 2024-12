Nebula Cosmos 4K SE: Smarter Laser-Beamer jetzt unter 1.000 Euro

Eigentlich wollte ich euch dieses Angebot schon während der Black Friday Woche mit auf den Weg geben, dann habe ich es doch irgendwie verpennt. Kein Problem, denn in den jetzt gestarteten Last Minute Angeboten von Amazon könnt ihr zum gleichen Preis zuschlagen. Der Nebula Cosmos 4K SE Laser-Beamer ist wieder auf 999 Euro (Amazon-Link) reduziert. Seit dem Start im Dezember gab es das gute Stück noch nicht günstiger.

Was mich an dem Gerät besonders begeistert hat: Es ist absolut einfach zu bedienen. Auspacken, anschließen und loslegen ist das Motto. Selbst wenn ihr ihn nicht ganz gerade auf die Wand oder eure Leinwand ausrichtet, der Nebula Cosmos 4K SE verfügt über eine automatische Bildkorrektur und strahlt den Inhalt immer gerade. Selbst wenn ihr in während des laufenden Betriebs ein wenig verschiebt, richtet er sein Bild im Anschluss wieder so aus, dass es komplett gerade erscheint.

Das integrierte Google-TV-Betriebssystem ist ziemlich übersichtlich gestaltet und funktioniert prinzipiell ohne Google-Login. Wenn ihr euch doch anmeldet, könnt ihr etliche zusätzliche Apps laden und habt noch ein wenig mehr Komfort. Direkt von Anker gibt es übrigens eine AirPlay-App, so dass auch Streaming vom iPhone oder iPad kein Problem ist.

Die Anschlüsse und der Klang

Gegenüber dem größeren und etwas hellerem Bruder Nebula Cosmos Laser 4K, der derzeit für 1.199,99 Euro ebenfalls im Angebot erhältlich ist, bietet der Nebula Cosmos 4K SE einen aus meiner Sicht spannenden Vorteil: Er hat zwei HDMI-Anschlüsse auf der Rückseite. So könnt ihr nicht nur ein Apple TV als alternative Wiedergabequelle anschließen, sondern auch euer bestehendes Soundsystem per HDMI verbinden.

Die zwei eingebauten 15 Watt Lautsprecher mit Dolby Audio liefern einen Klang, den wir als „okay“ einstufen würden. Für einen ordentlichen Kino-Abend würden wir immer auf ein externes Soundsystem setzen. Wenn man im Büro oder in der Schule mal eben ein Video abspielen möchtet oder den Beamer fürs „Public Viewing“ mit Freunden abends mit auf die Terrasse nimmt, dann sind die integrierten Lautsprecher aber auf jeden Fall gut genug.

Unterm Strich gibt es einen recht gut ausgestatteten Laser-Beamer, der selbst bei nicht ganz dunklen Räumen ein ordentliches Bild liefert, für unter 1.000 Euro. Vor dem Kauf könnt ihr gerne noch einen Blick auf unseren vollständigen Testbericht werfen.

