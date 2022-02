Apple veröffentlicht watchOS 8.4.1 mit Bugfixes

Eine Woche nach der Veröffentlichung von watchOS 8.4, das bereits ein reines Bugfix-Update ohne neue Funktionen war, hat Apple erneut nachgebessert. Gestern Abend wurde watchOS 8.4.1 für die Apple Watch Series 4 und neuere Modelle veröffentlicht.

In den Release Notes nennt Apple leider keine genaueren Informationen dazu, was mit dem neuerlichen Update verändert wird. Welche Fehler konkret behoben werden, ist leider nicht ersichtlich.

In den vergangenen Tagen haben einige Nutzerinnen und Nutzer gemeldet, dass es Fehler rund um Apple Pay gibt. So wurden Zahlkarten von der Apple Watch gelöscht und nicht mehr korrekt mit dem iPhone synchronisiert, so dass der Bezahldienst am Handgelenk nicht mehr genutzt werden konnte. Wir hoffen natürlich, dass Apple diesen nervigen Fehler abgestellt hat, können das bisher aber noch nicht bestätigen.