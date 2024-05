Nuki Smart Lock: Pakete bis ins Haus liefern lassen

Im Zusammenspiel mit meiner smarten Videotürklingel habe ich dem bekannten Paketboten in den vergangenen Jahren immer mal wieder mit meinem Nuki Smart Lock die Tür geöffnet, wenn ich ein wichtiges Paket erwartet habe, aber gerade nicht selbst Zuhause war. Zumindest in Österreich soll das demnächst noch einfacher klappen.

Bereits seit 2021 haben Nuki und die Österreichische Post die ersten Tests zur Zustellung von Paketen bis ins Haus durchgeführt. Nun will man den Service weiter ausbauen und als neuen Regelservice einführen, also als ganz normale Zustelloption.

„Das ist eine Europapremiere: Österreicherinnen und Österreicher können sich damit erstmals Pakete bis in die eigenen vier Wände zustellen lassen – auch wenn sie gerade nicht zu Hause sind“, schreibt Nuki in einer Einladung zu einer Pressekonferenz. Nächste Woche Dienstag soll der neue Service gemeinsam mit der Post vorgestellt werden.

In der Testphase in Kombination mit smarter Kamera

Um zusätzliches Vertrauen zu schaffen, hat Nuki den Service während der Testphase in Verbindung mit einer smarten Kamera angeboten. „Im Fall der Vorzimmer-Zustellung wird die Aufzeichnung direkt gestartet, wenn der Zusteller die Tür entriegelt. So ist sichergestellt, dass der komplette Zustellvorgang von der Kamera erfasst wird“, hieß es damals dazu.

Wie sich der Prozess der Zustellung bis ins Haus seit der Testphase in 2021 entwickelt hat, wird uns Nuki in der kommenden Woche verraten. Und wer weiß: Vielleicht gibt es eine solche Option ja bald auch in Deutschland? Wie würdet ihr dem gegenüber stehen?

