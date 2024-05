Tastaturhülle von ESR ist 270 Euro günstiger als das Magic Keyboard

Solltet ihr auf der Suche nach einer Tastatur für euer neues iPad Air oder iPad Pro sein, dann haben wir noch eine günstige Alternative zum Magic Keyboard für euch. Immerhin verlangt Apple für seine hochwertig verarbeitete Tastatur mindestens 349 Euro, für die großen Modelle muss man sogar 399 Euro bezahlen. Für dieses Geld kaufen sich manche ein neues iPad.

Ziemlich schnell ist ESR, die ihre bekannte Tastaturhülle bereits mit den neuen iPad-Modellen kompatibel gemacht haben. Wir haben uns das Modell für das iPad Air mit 13 Zoll Display angesehen. Der Preis: Schon fast sensationelle 127,49 Euro (Amazon-Link). Das sind mal eben gute 270 Euro weniger, als ihr bei Apple bezahlen müsst.

Die wichtigsten technischen Unterschiede

Aus technischer Sicht gibt es einen entscheidenden Unterschied, den wir schnell erklären möchten: Das Magic Keyboard von Apple hat keinen integrierten Akku, zur Stromversorgung wird das iPad über den Smart Connector genutzt. ESR hat sich bei seiner Tastaturhülle für den günstigeren Weg und eine Bluetooth-Kopplung entschieden.

Das setzt natürlich auch voraus, dass das Case über eine eigene Stromversorgung verfügt. Bei einer Nutzung von zwei Stunden am Tag hält der Akku ohne Hintergrundbeleuchtung drei Monate, mit beleuchteten Tasten sind es leider nur sieben Tage. Zudem ist es empfehlenswert, die Tastatur über den kleinen Power-Knopf ein- und auszuschalten. Darum muss man sich beim Magic Keyboard von Apple halt keine Gedanken machen.

Aus technischer Sicht ebenfalls spannend: Das iPad Air kann man nackt an der Tastaturhülle befestigen. Optional liefert ESR aber auch noch eine dünne Silikonhülle mit, die das iPad schützt, wenn man es ohne Tastatur verwendet. Mit dem zusätzlichen Case kann man das iPad Air übrigens auch im Hochformat in die Tastaturhülle packen.

So gut tippt es sich mit der ESR-Tastaturhülle

Was am Ende am wohl am wichtigsten ist: Wie tippt es sich mit der Tastaturhülle? Im ersten Moment war ich tatsächlich etwas skeptisch, da sich die Tasten nicht so hochwertig anfühlen, wie beim Magic Keyboard. Dann aber die Überraschung: Ich habe sofort problemlos auf der Tastatur tippen können. Nur bei der kleinen Enter-Taste habe ich ein paar Minuten gebraucht, bis ich auch sie blind treffen konnte.

Die Tastatur bietet auch einige Funktionstasten, etwa zum Einstellen der Bildschirmhelligkeit oder Lautstärke. Hier gab es keine Komplikationen im Zusammenspiel mit dem iPad Air. Ebenso gibt es zwei Tasten zum Einstellen der Hintergrundbeleuchtung – Helligkeit und Farbe können angepasst werden.

Abgerundet wird die ganze Sache von einem Trackpad, das in etwa so groß ausfällt, wie beim Magic Keyboard für die kleineren iPads. Für die Nutzung mit dem iPad ist das aus meiner Sicht absolut ausreichend, zumal selbst Multi-Touch-Gesten problemlos erkannt werden.

Unterm Strich müsst ihr nur ein paar Abstriche in Sachen Komfort machen – die ESR Tastaturhülle muss immer mal wieder aufgeladen werden. Und auch den Power-Schalter wird man in der Praxis immer mal wieder drücken müssen. Dafür spart man aber im Vergleich zum Original von Apple auch fast 300 Euro.

ESR iPad Air 13 Hülle mit Tastatur, iPad Air 13 Tastaturhülle mit einzustellendem... Ortsunabhängiges Arbeiten: Rüste dein iPad in den Erledigungsmodus auf, indem du es in ein tragbares Produktivitätsgerät verwandelst und seie...

Quick-Set-Magnetständer: Ultrastarke Magnete verbinden Hülle und Tablet nahtlos miteinander, sodass du den schwebenden Auslegerständer ganz einfach...