Nuki: Update bringt neue Funktionen & Power Pack kommt erst 2021

Auch wenn wir mittlerweile mit dem Tedee Smart Lock eine Alternative bei uns im Büro ausprobieren, zum aktuellen Zeitpunkt bleibt das Nuki Smart Lock immer noch das smarte Türschloss unserer Wahl. Es ist einfach zu installieren, arbeitet bei uns zuverlässig und die dazugehörige Anwendung wird regelmäßig mit neuen Funktionen versorgt.

Mit dem Update auf Version 2.7.3 bietet die Nuki-App neue Optionen beim Zurücksetzen des Smart Locks. Ab sofort können die Standardeinstellungen wiederhergestellt werden und die Benutzerdaten bleiben erhalten. Das ist vor allem dann praktisch, wenn man doch mal irgendwelche Probleme hat und nicht gleich alles komplett neu einrichten möchte.

Leider gibt es aber auch schlechte Neuigkeiten, denn das lang ersehnte Power Pack für eine verdoppelte Batterielaufzeit wird nicht mehr in diesem Jahr in den Handel kommen. Das hat Nuki in einem ausführlichen Eintrag im hauseigenen Blog gekannt gegeben. Unter anderem schreibt man:

Leider wird es das heiß ersehnte Nuki Power Pack in diesem Jahr nicht mehr zu uns schaffen – und das tut uns sehr leid. Im Power Pack stecken unterschiedliche Komponenten von verschiedenen Lieferanten, die alle von den Einflüssen der Corona Pandemie betroffen sind. Diese Auswirkungen sind speziell für die internationale Logistik enorm und leider auch entlang unserer gesamten Lieferkette spürbar.

Falls ihr das Nuki Smart Lock selbst ausprobieren möchtet, empfehlen wir euch die Nuki Combo 2.0 – hier ist neben dem smarten Türschloss auch die Internet-Bridge mit enthalten. Nur mit ihr könnt ihr alle Funktionen des Smart Locks nutzen und unter anderem auch von unterwegs aus nachschauen, ob ihr eure Tür tatsächlich abgeschlossen habt.