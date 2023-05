OLED-Hersteller: Sinkende Apple-Verkaufszahlen sorgen für Skepsis

In den kommenden Jahren wird Apple die eigene Mac- und iPad-Sparte auf OLED-Displays umstellen. Ein neuer Bericht von The Elec aus Korea behauptet nun, dass Panel-Lieferanten wichtige Investitionen in OLED-Produktionslinien der nächsten Generation zurückhalten, weil sie sich Sorgen um sinkende Mac-Verkäufe machen.

Apple wird seine ersten OLED-iPads aller Voraussicht nach im nächsten Jahr auf den Markt bringen. Die südkoreanischen Panel-Hersteller wollen ihre bestehenden Gen-6-OLED-Produktionslinien nutzen, um den Bedarf von Apple bis 2024 zu decken. Für die iPads und MacBooks, die danach auf den Markt kommen, planen Samsung Display und LG Display den Bau von Gen-8-Produktionslinien, die mehr OLED-Panels als Gen-6-Linien liefern sollen und zudem kostengünstiger sind.

Nach Angaben von The Elec haben die beiden Hersteller von Panels jedoch noch keine Bestellungen für die wichtigsten Geräte aufgegeben, die für den Bau der Gen 8-Produktionslinien benötigt werden. Die Fertigstellung der Linien dauere mindestens ein Jahr, so The Elec. Die Quellen des Blattes lassen vermuten, dass das Zögern der koreanischen Panel-Hersteller bei ihren Investitionen direkt mit Bedenken hinsichtlich der Rentabilität zusammenhängt. Es gibt keinen Präzedenzfall für die Verwendung von OLED-Panels in MacBooks, so dass unklar bleibt, wie viel Apple für die Panels zu zahlen bereit ist.

Apples Mac-Umsatz ist deutlich zurückgegangen

Angesichts des jüngsten Einbruchs bei den MacBook-Verkäufen wächst die Besorgnis darüber, wie viele Geräte Apple bestellen wird. Apple meldete in seiner jüngsten Quartalsbilanz einen deutlichen Rückgang des Mac-Umsatzes von 10,4 auf 7,2 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr. Im vorangegangenen Quartal war der Mac-Umsatz ebenfalls auf 7,7 Milliarden US-Dollar gesunken, verglichen mit 10,9 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal.

Der Rückgang folgt einem Muster inmitten eines schweren Abschwungs auf dem weltweiten PC-Markt. Berichten zufolge reagierte Apple Anfang des Jahres mit einem Antrag auf eine vorübergehende Aussetzung der Produktion von Mac-Prozessoren, die nur mit der Hälfte der Produktionskapazität des Zulieferers TSMC wieder aufgenommen wurde.

Apple plant Berichten zufolge, nacheinander neue iPad Pro und Mac mit OLED-Displays einzuführen. Der Display-Analyst Ross Young rechnet damit, dass ein MacBook Air mit OLED-Panel bereits 2024 auf den Markt kommen wird. Im gleichen Jahr könnte Apple auch ein OLED-iPad Pro auf den Markt bringen. Es wird laut The Elec erwartet, dass Samsung eine dauerhafte Rolle bei der Lieferung der OLED-Panels spielen wird und einen großen Beitrag bei der Herstellung des iPad Pro, MacBook Air und den 14- und 16-Zoll-MacBook Pros leisten wird.