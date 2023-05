SwitchBuddy: Update bringt neue Widgets und Game-Deals mit

Neben der PlayStation und der Xbox dürften wohl auch viele bundesdeutsche Haushalte mit einer Nintendo Switch ausgestattet sein. Auch ich bin zu Weihnachten im letzten Jahr unter die Switch-Gamer gegangen und habe mir zum Fest eine Nintendo Switch OLED (Amazon-Link) zugelegt. Wer mehr aus seiner Nintendo-Konsole herausholen möchte, sollte sich die iOS-App SwitchBuddy (App Store-Link) zulegen, die gratis für iPhones und iPads im App Store zur Verfügung steht.

SwitchBuddy ist eine inoffizielle, aber praktische Companion-App für die Nintendo Switch, die vom Entwickler Filip Nemecek veröffentlicht wurde. Zur Installation auf dem iPhone oder iPad sollte man neben iOS bzw. iPadOS 14.0 oder neuer auch etwa 22 MB an freiem Speicherplatz bereithalten. Eine deutsche Lokalisierung ist für SwitchBuddy mittlerweile auch vorhanden.

Mit SwitchBuddy lassen sich unter anderem auf der Konsole erstellte Screenshots auf das Apple-Gerät transferieren, sie in einer Galerie einsehen, News aus dem Nintendo Switch-Universum verfolgen, entsprechende Videos ansehen und vieles mehr. Die Nutzung der App ist dabei kostenlos und kommt ohne Werbung aus. Wer individuelle Icons und Themes verwenden sowie unbegrenzt Spiele-Neuveröffentlichungen verfolgen möchte, kann SwitchBuddy+ abonnieren, das 17,99 Euro/Jahr oder einmalig 29,99 Euro kostet, aber rein optional ist.

Spiele können nun nach Spielmodi durchsucht werden

Nun war Entwickler Filip Nemecek erneut fleißig und hat seinen Switch-Companion in der letzten Woche mit einigen neuen Features versehen. So gibt es in Version 3.2.0 und 3.2.1 nun auch die Möglichkeit, einen neuen „Deals“-Bereich in der App zu nutzen. „Sparen Sie Geld mit dem neu hinzugefügten Abschnitt ‚Deals‘“, berichtet der Entwickler. „Unterstützt in Nordamerika und Europa. Angebote können nach neuesten/bald endenden/größten Rabatten sortiert werden.“

Auch eine neue Widget-Variante ist nun in SwitchBuddy vorhanden: Das „Up Next“-Widget wurde zum einen verbessert und zeigt für bald erscheinende Spiele nun die verbleibenden Tage statt wie bisher das Veröffentlichungsdatum an, zudem gibt es jetzt eine kleinere „Up Next“-Widget-Variante. Ganz neu in Version 3.2.1 ist darüber hinaus die Option, Spiele nach Spielmodi durchsuchen zu können. So lassen sich Games mit Co-Op-, Split Screen- und anderen Modi noch schneller finden.

SwitchBuddy ist ein wirklich nützliches Helferlein für die Nintendo Switch und bietet viele praktische Informationen und Features für die Spielkonsole. Besonders der neue Deals-Bereich dürfte das mobile Browsen in Angeboten nochmals vereinfachen: Im Nintendo eShop auf der Konsole ist die Ansicht oft unübersichtlich und langsam. Solltet ihr also auch eine Nintendo Switch euer Eigen nennen, empfiehlt sich der Download von SwitchBuddy auf jeden Fall. Nicht ohne Grund wird die App im deutschen App Store mit sehr guten 4,7 Sternen bewertet.